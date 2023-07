Correos amplía el horario y los días de apertura para facilitar el voto por correo para las elecciones generales 2023

Correos ha anunciado que amplía su horario de atención a los ciudadanos, así como los días de apertura de cara al fin de semana, con el objetivo de que todos los votantes que pidieron el voto por correo puedan emitir su papeleta en las oficinas disponibles.

Esta medida se ha aprobado debido al aumento del voto por correo para las elecciones generales del próximo domingo 23 de julio de 2023, que se celebran en plena época estival, cuando muchos electores llamados a las urnas estarán fuera de sus lugares de residencia habituales.

Nuevos horarios y días de apertura de Correos

En concreto, Correos ha anunciado que se modificarán los horarios de sus oficinas a nivel nacional desde el jueves 13 de julio de 2023 y hasta el final del periodo electoral, abriendo también el sábado 15 y el domingo 16 de julio de 2023.

El horario de cierre habitual de las oficinas de Correos es a las 20.00 horas, pero con motivo de las elecciones estarán abiertas hasta las 22.00 horas. De todos modos, se puede comprobar el horario concreto de cada oficina en el localizador de oficinas de Correos.

Todas las oficinas de Madrid capital y Barcelona capital estarán abiertas el sábado 15 de julio desde las 09.00 y hasta las 21.00 horas, así como el domingo 16 de julio de 2023, a partir de las 09.00 y hasta las 14.00 horas.

Además, el sábado 15 de julio, en el resto de España, se abrirán casi 2.000 oficinas, particularmente de las zonas turísticas costeras donde se prevé una mayor afluencia. La mayoría lo harán en horario de 09.00 a 14.00 horas y algunas en horario de 09.00 a 21.00 horas, tal y como indica la web oficial de Correos.

Por último, el domingo 16 de julio, se abrirán 276 oficinas ubicadas en capitales de provincia y comunidad autónomas, y zonas turísticas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares, etc., en horario de 09.00 a 14.00 horas.

"Para completar estas medidas, en todas las localidades que celebren festivos locales, las oficinas permanecerán abiertas en su horario habitual, para agilizar al máximo la gestión del voto por correo", indican.

Fin del plazo para solicitar el voto por correo

El jueves 13 de julio de 2023 (incluido) es la fecha máxima para poder solicitar el voto por correo, de tal modo que todos los interesados deberán hacer la gestión antes de esta fecha.

Una vez finalice el plazo en la jornada de este jueves, las personas que no hayan hecho la solicitud oficial no podrán votar por esta vía y deberán acudir de manera presencial el próximo 23 de julio para votar en las urnas.

Por el contrario, quien haya hecho la solicitud del voto por el correo en plazo, deberá esperar a recibir la documentación y acudir con el voto a las oficinas de Correos para emitirlo de manera efectiva. En este caso, una vez hecha la solicitud, no se podrá votar de manera presencial el mismo domingo 23 de julio. De hecho, aunque no se haya emitido el voto de manera efectiva, el elector que haya hecho la solicitud no podrá votar en las urnas.

¿Hasta qué día se puede entregar el voto?

Por último, hay que saber que existe un plazo máximo para entregar el voto en las oficinas de Correos antes de las elecciones. La fecha límite es el 20 de julio de 2023.

Esta es la fecha para ejercer el derecho a voto. Tras la solicitud, hay que esperar a que Correos mande la documentación por correo ordinario a la dirección que haya indicado el usuario.

Los horarios de las oficinas y los días de apertura de estas son los mencionados anteriormente. Después del 20 de julio no se podrá llevar el voto a las oficinas y, quien lo haya solicitado, aunque no lo haya llevado dentro de plazo, no podrá votar el 23 de julio de manera presencial.