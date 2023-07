Revelan el origen del "agujero de gravedad" del Océano Índico

La gravedad de la Tierra no es igual en todos los puntos del planeta. La causa de estas diferencias es que la densidad no es igual en todo el globo, dado que la esfera no es lisa (y además está achatada por los polos) y presenta irregularidades en su superficie.

Las zonas de la Tierra en las que la gravedad está por debajo o por encima del estándar (esos 9,8 metros por segundo cuadrado que se memorizan casi de carrerilla en las escuelas) se denominan anomalías, ya sean negativas o positivas en función de si la gravedad es menor o mayor.

Lo que se denomina como 'agujero gravitacional' de la Tierra, el punto en el que hay menor gravedad, es una zona de unos tres millones de kilómetros cuadrados situada en el Océano Índico, al sur de la península del Indostán, tal y como explica la BBC. Es una gran depresión marina que se encuentra a unos 105 metros de profundidad.

La propia definición de la gravedad, en la que influye la masa, hace pensar que en ese lugar de la Tierra existe una masa de cuantía mucho menor a la media. Se trata de un suceso lógico que cuenta con la aquiescencia de todos los científicos. Pero falta por saber la razón de ese fenómeno.

Gabriela Fernández Viejo, profesora de Geología de la Universidad de Oviedo, explica que la hipótesis inicial de los expertos era que esa menor masa se debía al choque entre placas y la subducción (el hundimiento) de las mismas. Sin embargo, los análisis se han seguido haciendo y lo cierto es que en la actualidad se han tocado otros 'palos'.

Este es el origen del 'agujero gravitacional' de la Tierra

Debanjan Pal y Attreyee Ghosh, investigadores del Instituto Indio de Ciencias, han intentado desentrañar el misterio y en base a sus últimos cálculos tienen una idea algo más aproximada del origen de ese 'agujero gravitacional' de la Tierra.

Estos investigadores simularon hasta 19 escenarios diferentes jugando con distintas viscosidades y densidades del manto de la Tierra, la temperatura, el tiempo de deformación de las placas y la resistencia de las mismas. Seis de las 19 simulaciones dieron resultados similares al del 'agujero gravitacional' actual. Pero...¿cuál es la explicación?

Según relata la profesora Fernández Viejo, el proceso podría haber sido el siguiente: entre 250 millones y 66 millones atrás, la placa india se desprendió del antiguo subcontinente de Gondwana y chocó con la placa euroasiática y en ese momento la placa de Tetis, la que formaba el océano que estaba entre ambas, se hundió en el manto.

Esta placa de Tetis, hundiéndose, se fue dirigiendo hacia África para entrar en contacto con una región de magma caliente debajo de África oriental. Esto generó una perturbación que hizo que unas columnas regresasen de vuelta hacia el Océano Índico, donde está la anomalía. Esto se conoce con el nombre de plumas de manto, compuestas de magma caliente y menos denso, lo cual ayuda a esa menor densidad, masa y gravedad.