Central de Lima, el mejor restaurante del mundo, seguido por tres españoles

Los premios The World's 50 Best Restaurants han reconocido al peruano Central, ubicado en Lima, como el mejor restaurante del mundo en 2023. La prestigiosa lista que celebró anoche su gala en Valencia encumbra así el ascenso de la gastronomía peruana en los últimos años pero además sitúa a España a la cabeza de la restauración, ya que nuestro país copa el top 5 con tres restaurantes tras al proclamado ganador.

Central, el restaurante de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, se convierte así en el sucesor de Geranium en Copenhague, el ganador en 2022, que tras ser elevado al Salón de la Fama de los Best of the Best ya no entra en la competición, algo que ocurre con otros afamados restaurantes que han logrado el galardón en varias ocasiones, como El Celler de Can Roca o Noma.

Los votantes de la afamada lista, que basa su premios en la opinión de más de un millar de profesionales, periodistas y críticos de la cocina internacional, han destacado así la apuesta de los chefs limeños por los ingredientes indígenas de su país.

Los siguientes puestos de la lista están copados por los restaurantes españoles, con Disfrutar de los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas en Barcelona en la segunda posición y Diverxo, el establecimiento de Daviz Muñoz en Madrid en el número tres. En el caso del local madrileño, repite premio en la figura de Miguel Ángel Millán, que recibió The Beronia World's Best Sommelier Award al conocimiento y el maridaje de los mejores vinos.

También el cuarto puesto es para otra joya española: el Asador Etxebarri en Atxondo (Vizcaya), que dirige Bittor Arginzoniz, que completa así el trío de grandes triunfadores nacionales en esta edición.

De Denia a Euskadi

Entre los 50 mejores restaurantes del mundo también se colocan otros referentes de la gastronomía española, como el de Quique Dacosta en Denia (Alicante), que asciende hasta el puesto número 20 y ha sido uno de los referentes de la edición de este año en la ciudad del Turia.

La participación hispana se completa con dos referentes más de la cocina vasca: Elkano de Aitor Arregi en Getaria y Mugaritz del chef Andoni Luis Aduriz en San Sebastián, que ha visto reconocida su trayectoria con el Icon Award.

La lista de The World's 50 Best Restaurants 2023 es votada por 1.080 expertos internacionales del sector de la restauración y gourmets viajeros que forman parte de The World's 50 Best Restaurants Academy. La Academia, equilibrada entre hombres y mujeres, está formada por 27 regiones distintas de todo el mundo, cada una de las cuales cuenta con 40 miembros, incluido un presidente.