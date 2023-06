¿Por qué uno de cada dos jóvenes españoles está dispuesto a dejar su trabajo?

De media, 4 de cada 10 españoles se plantea dejar su empleo en la actualidad, según el Barómetro de Salud Mental realizado por Alan. La cifra se vuelve más preocupante si se atiende a los más jóvenes: un 54% de ellos se muestra descontento con su ocupación profesional, hasta tal punto de que dimitiría inmediatamente.

Más aun, para los menores de 35 años con problemas causados por estrés, ansiedad, desmotivación o frustración, el porcentaje alcanza el 74%, esto es, prácticamente 3 de cada 4.

Este mismo estudio se basa en varios aspectos del bienestar social de trabajadores españoles en distintas empresas. Otros datos no son menos inquietantes: 2 de cada 3 dicen estar estresados con su empleo, más del 50% sufre fatiga laboral y casi la mitad padece ansiedad y frustración.

El daño en la salud

"El 54% de los que sufren problemas psicológicos en el ámbito laboral aseguran perder las ganas de cuidarse, lo que podría generar más bajas laborales y pérdida de productividad a las empresas. No solo por padecer problemas psicológicos en sí, sino porque también afecta a otras parcelas relacionadas con la salud", comenta Marta Martín, psicóloga en Alan.

Por su parte, el Informe Young Business Talents indica que para el 30,4% de los jóvenes la principal razón para empezar a formar parte de una compañía es la estabilidad laboral. El segundo motivador es un ambiente agradable (27,2%), mientras que en tercer lugar se sitúa percibir un salario más elevado (26,8%).

"El hecho de que para los jóvenes el principal aliciente a la hora de trabajar para una empresa sea la estabilidad es una respuesta razonable y nada sorprendente, dadas las condiciones del mercado laboral en España", explica el director del análisis, Mario Martínez. Añade que: "Desgraciadamente, este problema es aún mayor en el caso de los jóvenes, por lo que para ellos es fundamental encontrar la estabilidad y priorizan poder mantener un empleo en el tiempo a otras cuestiones".

¿Cómo ha impactado el teletrabajo?

El trabajo ha ayudado a muchas personas a alcanzar una mejor conciliación entre su vida profesional y la personal. Sin embargo, el Barómetro de la Salud Mental muestra que a cambio la mayoría sufre de un mayor estrés, presión y una motivación más baja que quienes trabajan de forma presencial. Siguiendo con la misma investigación, tan solo el 31% de los que teletrabajan admite que desconecta del trabajo cuando cumple con su horario.

Volviendo al Informe Young Business Talents, el teletrabajo es un aspecto poco valorado por los jóvenes en general (solo un 21,4% lo aprecia). Pero Irene Martínez, gerente general de Alan, dice que esto no se soluciona acabando con el teletrabajo. En su lugar, la misma propone diseñar medidas para que estos trabajadores desconecten cuando sea necesario. También resalta la importancia de hacer que los empleadores comprendan que más horas de trabajo no tienen por qué traducirse en una mayor productividad.

Más del 50% prefiere el paro

De acuerdo con los sondeos de Sigma Dos, tal es la insatisfacción de los jóvenes, que el 55,3% de aquellos que tienen entre 18 años y 29 años prefiere estar en el paro antes que trabajar en algo que no les haga felices. Cabe añadir que, de acuerdo con el mismo trabajo, la felicidad pesa cada vez menos y la estabilidad laboral más a medida que la edad avanza.

Pero esta tendencia parece no limitarse a España. La consultora Randstad elaboró hace varios meses un estudio sobre 34 mercados profesionales del mundo. Si bien el porcentaje es algo mayor en España, casi la mitad de los 'millennials' y de la 'generación Z' prefiere no trabajar a hacerlo pero no ser feliz.