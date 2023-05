Este es el consejo laboral de una abogada de éxito para los jóvenes graduados

Jennifer Justice es una abogada que ha trabajado con músicos mundialmente reconocidos, entre los que destacan el rapero Jay-Z, el dúo Outkast o el productor musical Mark Ronson. El primero de ellos la contrató para Roc Nation, su empresa de entretenimiento, en el año 2010, tan solo 12 años después de comenzar a trabajar como abogada.

Actualmente es también fundadora y directora ejecutiva de The Justice Department, compañía con la que ofrece representación legal a diversos artistas, invierte en proyectos liderados por mujeres, y aconseja a las mujeres emprendedoras en su podcast, denominado "Taking Care of Lady Business"("Cuidando a la Dama de los Negocios").

Justice explica que, aunque le haya ido bien con su profesión, sí ha cometido varios errores importantes en su trayectoria laboral. Es por esto que ofrece varios consejos para los jóvenes que estén a punto de comenzar a trabajar, o que estén entrando de lleno en este mundo, para tener muy en cuenta.

No temer al cambio

Su primer trabajo se extendió durante 11 años. Admite que no se esforzó todo lo que podría, y por ello perdió la oportunidad de ganar un mejor salario desde el comienzo. Aun así, obtenía un bonus al final de cada año, en el que se incluían comisiones por clientes, y esto representaba el grueso de sus ingresos. "Podría haberme esforzado para obtener más con estas comisiones", asegura.

También comenta que podría haberse cambiado de empresa, en vez de asentarse desde el comienzo. "Debería haberme marchado antes, es así como consigues ganar más dinero". Admite que en aquel momento le preocupaba asumir esos riesgos: "Nunca apostaba por mi. Me inquietaba demasiado no tener suficiente experiencia ni clientela", decía con respecto a crear su propio bufete o a pedir un aumento salarial.

Además, para los ingresos tales como salario y comisiones, Justice comenta que "todo ello empeora con el tiempo". Añade que quienes abogan por sí mismos, quedándose en su empresa u optando por otra, pueden mejorar mucho, financieramente hablando.

La necesidad de fallar para mejorar

Esto no quiere decir que se arrepienta de su forma de actuar, ni mucho menos: "No es que no saliese bien", dice, sino que mirando atrás desde el presente, cree que podría haber aprovechado mejor el momento. De hecho, son estas lecciones aprendidas las que utiliza para aconsejar a sus clientes.

"Vas a cometer fallos, es algo normal y está bien. Dedícate a arreglarlos en la siguiente ocasión. Tendrás un montón de oportunidades y habrá muchos giros, así que lo principal es que te asegures de que tu mente está abierta para aprender de ellos y preguntarte: '¿Qué podría haber hecho de otra manera? ¿Qué he aprendido con esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez?'", es su principal consejo para todos aquellos recién graduados, deseosos de hacerlo todo a la perfección.