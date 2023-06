La sorprendente respuesta del dueño de un bar a la reseña de un cliente: "Para asco el que da su comentario"

SoyCamarero, la cuenta especializada en reseñas, ofertas y conversaciones referentes al mundo laboral de los locales de hostelería, ha publicado una nueva fotografía en la que se puede leer el comentario que deja un cliente comentando su experiencia en un bar.

En concreto, tras pasar por el local, el cliente expresaba su descontento porque el establecimiento permite el paso a los perros: "Dejan entrar a perros dentro del local, un asco. Podían informar", recrimina el cliente, dejando dos estrellas del total de cinco posibles en su reseña.

Ante esta queja, el propietario del local no dudó en contestar de forma muy contundente: "Dejamos y dejaremos entrar a perros en todos nuestros locales, ya que su visita es más agradable que la de personas como usted. Para asco, el que da su comentario", escribe.

Las opiniones de los usuarios

Como suele ser habitual, el tuit de la mencionada cuenta ha dado mucho de qué hablar entre los usuarios de la red social, que no han tardado en expresar su opinión sobre la respuesta del hostelero o sobre el hecho de que los perros tengan permitido el acceso a los bares y restaurantes.

"Lo siento, no estoy de acuerdo con la respuesta. Es muy libre que haya establecimientos que dejen pasar a mascotas y otros que no, pero por la misma razón entiendo que haya a quienes las mascotas en locales cerrados no les resulten agradables. Podían haber empleado otros términos", expresaba uno de los usuarios.

En el lado contrario, otros usuarios estaban a favor de la respuesta al cliente: "Me encanta. En primer lugar, el dueño del local tiene libertad de permitir o no mascotas. En segundo lugar, si no le gusta, que no vuelva. En tercer lugar, dan más asco este tipo de personas que cualquier animal. Felicidades por la respuesta, un grande".

"Sinceramente, si no hay aviso de que se permiten mascotas en el local, mal por ellos. A mí tampoco me gusta la idea de comer rodeado de perros. También es cierto que la forma de decirlo del cliente deja mucho que desear", expresaba otro usuario.