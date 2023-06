Cancelan la primera jornada del Primavera Sound Madrid: ¿puedo pedir el rembolso de la entrada?

El Festival Primavera Sound Madrid 2023 ha cancelado los conciertos programados para este jueves, 8 de junio, día de su primera jornada. El motivo que ha llevado a la organización del festival a tomar la drástica medida se encuentra en las fuertes lluvias que han caído en la provincia y que también se prevén para la tarde del jueves tanto en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey como en el Cívitas Metropolitano; ambos, lugares en los que se desarrollará el evento. Sí que siguen en pie, en cambio, los eventos programados en el Auditorio Primavera (The Music Station).

"Debido a las persistentes inclemencias meteorológicas vividas en las últimas semanas que han afectado a la preproducción del festival y ante la adversa previsión que se espera para el jueves 8 de junio, con fuertes tormentas durante la tarde, en estrecha coordinación y de acuerdo con el Ayuntamiento y la Policía Local de Arganda del Rey y siguiendo las recomendaciones y consideraciones de los informes técnicos pertinentes, la jornada del jueves 8 de junio de Primavera Sound Madrid", ha explicado en un comunicado.

Por el momento, desde la organización han asegurado que seguirán adelante con el festival los siguientes días y abrirán las puertas de la Ciudad del Rock en las jornadas de viernes y sábado. Sin embargo, ya hay un gran número de personas a las que la lluvia ha perjudicado.

¿Puedo reclamar el dinero?

Según se puede comprobar en la web oficial, el Primavera Sound puso a la venta entradas tanto para asistir al festival completo (actualmente desde 325 euros) como para acudir días sueltos (desde 93 euros). Y ante el anuncio de cancelación, el festival ha indicado que "las entradas de día para la jornada del jueves 8 de junio serán válidas para las jornadas del viernes o del sábado sin necesidad de realizar gestiones adicionales". Del mismo modo, que "en caso de no utilizarse en ninguna de las dos jornadas restantes, una vez finalizado el festival y a la mayor brevedad posible, se recibirá la devolución del importe de la entrada de día de forma automática".

Es decir, el festival contempla que quienes hayan comprado una única entrada de día para este jueves puedan acudir de forma gratuita o el viernes y el sábado. También, que quienes no puedan canjearla por otro de estos dos días, recibirán el importe íntegro de la entrada. No obstante, no hace ninguna consideración sobre las personas que adquirieron el pase completo y que han visto cómo han pagado por 3 días de festival y únicamente podrán disfrutar de dos.

En este sentido, varias organizaciones de consumidores, como Facua u OCU, han indicado que los afectados tienen derecho al reembolso de la parte proporcional del abono que corresponde al jueves. "Facua-Consumidores en Acción recuerda a todos los afectados por la cancelación de la jornada del jueves del Primavera Sound Festival que tienen derecho al reembolso de la parte proporcional de su abono o a la totalidad de la entrada de ese día", explica una de las organizaciones.

Según expone OCU, aludiendo al artículo 87.4 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, "'la posibilidad de que el empresario se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando sea él mismo quien resuelva el contrato' se considera una cláusula abusiva, y como tal es nula de pleno derecho: los gastos de gestión deben devolverse a los usuarios afectados por la cancelación".

Además, quienes incurrieron en gastos adicionales que ahora no tienen sentido, como el desplazamiento o el alojamiento, también pueden solicitar una compensación por los perjuicios causados por la cancelación del concierto o festival.