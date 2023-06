La nueva profesión de Albert Rivera: casi 3.000 euros por alumno y compañero de Toni Cantó

Son muchos los personajes públicos que, tras abandonar su carrera principal, acaban por dedicarse a otro empleo que nada tiene que ver con aquello que les hizo famosos. Es el caso de Albert Rivera, el que fue líder de Ciudadanos y que dejó atrás el mundo de la política para, ahora, comenzar un nuevo trabajo.

De hecho, en un primer momento y tras abandonar su cargo como político en el año 2019, Albert Rivera se concentró en su vida personal, para después comenzar en 2020 un nuevo empleo en el despacho de abogados Martínez-Echevarría, ya que el político está graduado en Derecho en la Facultad de Derecho ESADE (Universidad Ramon Llull).

La salida de este bufete de abogados se dio en el año 2022, cuando aún le quedaban tres años de contrato, no sin antes protagonizar una polémica, ya que se comentaba que el expolítico había recibido un toque de atención por su bajo rendimiento poco antes de que este hiciera la carta de renuncia: "Su productividad estaba alcanzando niveles preocupantes, muy por debajo de cualquier estándar razonable", indicó el bufete, tal y como recogía en su día El Confidencial. Por su parte, Rivera y José Manuel Villegas, que abandonó el bufete al mismo tiempo que su socio político, indicaron que el motivo de su renuncia eran los incumplimientos en el pago del salario variable.

El nuevo empleo de Albert Rivera en el mundo de la enseñanza

No ha sido hasta mediados de 2023 cuando se ha podido conocer su andadura en un nuevo empleo que a todos ha pillado de sorpresa, ya que Albert Rivera se embarca en un proyecto en el mundo de la educación.

Así lo ha indicado él mismo en su cuenta de Instagram, donde ha compartido un vídeo en el que explica en qué consiste su nuevo proyecto educativo: un programa para aprender a hablar y comunicar en público que comienza este mismo fin de semana.

"La comunicación en público se ha convertido en una herramienta fundamental para nuestras carreras profesionales. De nada sirve que tengas una gran idea si no sabes contarla. Si quieres convencer a gente, pero no entienden tu argumento, no te van a seguir. Por eso, hemos creado un programa con profesionales del teatro, de la radio, de la televisión, de los debates... para ayudarte a sentirte más seguro cuando comunicas, para que tengas mayor impacto", ha explicado en su publicación.

"Si te apetece seguir creciendo, si quieres seguir trabajando tus habilidades para comunicar, súmate a nosotros, únete al programa que empieza este fin de semana de comunicar en público en el Instituto Universitario de Liderazgo Cardenal Cisneros", concluye el ex de Ciudadanos.

Así, es el Instituto Universitario de Liderazgo Cardenal Cisneros, que se encuentra en Madrid, el lugar donde se imparte este curso, que contará con ponencias y profesorado entre los que se encuentran Albert Rivera, Fernando de Páramo, Toni Cantó o Sergio Martín, entre otros.

El curso tiene plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse y pagar una cuota de 2.900 euros para poder asistir, tal y como recogen varios medios de comunicación. Toda la información se puede consultar en la web oficial del propio instituto privado de educación.