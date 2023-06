Vuelan la presa de Kajovka en Ucrania y el agua inunda el municipio: "Nos estamos preparando para las peores consecuencias"

A primera hora de la mañana de este martes, las autoridades ucranianas han denunciado el ataque ruso sobre la presa de Kajovka, situada en el río Dniéper, a 60 kilómetros de la ciudad de Jersón, una localidad en el sur de Ucrania que se encuentra ocupada y cuyos habitantes han tenido que ser desalojados ante la inminente inundación.

De hecho, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este martes a "terroristas rusos" de la destrucción a través de "una detonación interna" de la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka, al mismo tiempo que Rusia acusaba a los ucranianos, y ha reseñado que "sólo la victoria de Ucrania logrará que vuelva la seguridad", tal y como recoge Europa Press.

Por otro lado, se ha ordenado llevar a cabo una evacuación de las áreas de riesgo y entregar agua potable a todas las ciudades y aldeas que recibían agua del embalse de Kajovka: "Hacemos todo lo posible para salvar a la gente. Todos los servicios, Ejército, Gobierno y Presidencia, están implicados", ha explicado Zelenski, que ha reseñado que durante la reunión se han pactado "medidas internacionales y de seguridad" para que Rusia "rinda cuentas de forma estricta por este acto terrorista".

"Nos estamos preparando para las peores consecuencias, pero esperamos que no sucedan", ha manifestado el alcalde de la localidad, Vladímir Leontiev, a la vez que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha tachado de "atroz" la destrucción de la infraestructura hídrica, asegurando que demuestra la "brutalidad" de la agresión rusa en Ucrania.

Asimismo, el principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha cargado contra Moscú y ha dicho que "la finalidad es obvia: crear obstáculos insuperables en el camino del avance de las Fuerzas Armadas ucranianas, interceptar la iniciativa de información, ralentizar el justo final de la guerra".

"En un vasto territorio, toda la vida será destruida. Muchas localidades quedarán arrasadas. Se causarán daños colosales al medio ambiente", ha lamentado Podoliak, que ha apuntado que "es otro crimen premeditado en el marco del Crimen Global Uniforme de Rusia en el siglo XXI: la organización de una guerra a gran escala en Europa". "Rusia debe ser reconocida inmediatamente como un país terrorista, con todas las consecuencias legales", ha remachado.

