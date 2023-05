La gran empresa reivindica su papel tractor en la economía española

En un país con casi tres millones de pymes, la gran empresa destaca su papel como motor de la economía. En un momento con grandes retos como la digitalización y la transformación ecológica a medio plazo o la absorción de los fondos europeos Next Generation EU en el corto, las principales compañías de España reivindican su importancia en la jornada empresarial Empresas tractoras que impulsan la economía española organizada por elEconomista.es con el patrocinio de Cepsa, Telefónica y Stellantis.

En un momento en el que Europa ha decidido volver a tener un papel industrial protagonista tras comprobar la debilidad de las cadenas de suministro tras la pandemia, las organizaciones destacaron la importancia de contar con compañías fuertes en este campo. "El automóvil representa el 10% del PIB español y el 9% del empleo; y en Stellantis somos líderes tanto industriales, con más de 850.000 coches producidos al año, como en electrificación", destacó José Antonio León Capitán, director de Relaciones Institucionales Iberia de Stellantis.

El dirigente añadió que el grupo responsable de marcas como Opel, Peugeot o Citroën tiene en España las dos fábricas que más automóviles sacan a la carretera de toda su red continental, en Vigo y Zaragoza. "Ahora es más importante que nunca la competitividad; los sindicatos lo han entendido, pero el coste de la energía es también clave", ejemplificó.

Aquí es clave el papel de las empresas energéticas. Entre ellas Cepsa. "Queremos liderar la transición energética, pasar de ser una empresa petrolera a una compañía multienergética gracias al hidrógeno", señaló Mar Perrote, directora de Seguridad, Salud, Protección Ambiental y Calidad de Cepsa. La firma supone el 14% de todo el PIB andaluz y unas importaciones de 3.500 millones de euros.

"En España se ha sabido crear líderes cuando se ha detectado que un sector es estratégico", destaca Ignacio Sierra (Tendam)

Para lograrlo, cuenta con un plan de inversión ambicioso: con 8.000 millones de euros para la creación del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor centro de hidrógeno verde de Europa. La firma pretende alcanzar las cero emisiones para 2050, aunque para ello es consciente de que "se deben inventar unas tecnologías que hoy todavía no existen".

El avance industrial no vendrá solo. Hoy la industria tiene mucho que ver con la gestión de redes, datos e infraestructuras seguras, como las que impulsa Telefónica. "En una economía digital es cada vez más necesaria una conexión robusta. Y es aquí donde vamos a ser una empresa tractora para el resto de la economía", destacó Agustín Cárdenas, director de transformación digital de Telefónica España.

El crecimiento llega acompañado además de una mayor eficiencia energética, uno de los grandes debates alrededor de tecnologías como el bitcoin o los centros de datos. "Hemos conseguido gestionar siete veces más tráfico con prácticamente el mismo consumo de misma energía", celebró.

Este papel catalizador se puede producir con mayor efectividad en sectores en los que España sea líder. Y el textil es uno. "En España se ha sabido crear líderes cuando se ha detectado que un sector es estratégico; fomentemos que más sectores se unan a esta dinámica para crear más líderes empresariales", pidió Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam, responsable de marcas como Springfield, Cortefiel y Women'secret.

La dificultad para encontrar determinados perfiles es uno de los grandes retos de la gran empresa española

Hoy el grupo de moda suma más de 1.800 tiendas, de las que 800 están en España y la mitad en poblaciones medianas y pequeñas. "Tener nuestra red distribuida de esta forma nos da capacidad tractora y de palanca importante", añadió.

Diversificar es también otra de las grandes facilidades que tienen las grandes organizaciones como factor diferencial. Es el caso, por ejemplo, de Corporación Mondragón. "La cooperación entre 160 empresas nos lleva a una experiencia propiamente innovadora que se ha perfeccionado con el tiempo", destacó Joseba Sagastigordia, managing director de Mondragon.

Hoy el grupo vasco no es solamente industrial, pues cuenta con un importante peso en el sector de la alimentación (Eroski), financiero (Laboral Kutxa) e innovación, con una universidad propia y 14 centros de investigación y desarrollo propios.

Para ser líder es clave la capacidad para atraer talento, una dificultad creciente en buena parte de la economía. "Si España no es atractiva vamos a hacer que lo sea", desafió Perrote. "Es cierto que tenemos alguna dificultad para encontrar ciertos perfiles; tenemos una edad media de 49 años, necesitamos refrescar el talento y diversificarlo, saber que es lo necesario para tener capacidad de atracción", añadió Cárdenas.

"Ser atractivo es lo más difícil que nos encontramos; podemos generar 70.000 empleos, pero tienen que ser empleos de calidad y promocionables. Podría parecer que con nuestra propia universidad este reto lo tendríamos solucionado, pero los perfiles que buscamos no siempre están cerca", comentó Sagastigordia sobre su caso particular.

Los fondos europeos y las grandes empresas

Pero más allá de los grandes retos de futuro, las grandes compañías también se ofrecen como solución para los desafíos del presente, como pueden ser la absorción de los fondos europeos o la lucha contra la inflación. "Con los fondos Next Generation EU, se ha primado a la pyme por ser pyme y se ha descartado a la gran empresa pese a tener capacidad para ejecutar los fondos", lamentó Sierra.

"Si los fondos europeos no llegan a la economía real tienen cero resultados, por lo que tienen que ser claros y fáciles. Nosotros hemos sido facilitador del kit digital, una iniciativa que creemos que está funcionando", ejemplificó Cárdenas.

Por el momento, la segunda convocatoria del Perte_VEC avanza con el calendario previsto a pesar del adelanto electoral, como explicó elEconomista.es este miércoles. "Lo que necesitamos del Gobierno es un marco estable y unas ayudas que nos pongan en el nivel de otros países, que iniciativas como puede ser el plan Moves funcionen, pues es vital tener un mercado interior fuerte para producir coches eléctricos en España y que no se los lleven otros países", señaló León Capitán.

"Además, la excepción ibérica está bien, pero el Gobierno podría aplicar el marco europeo de reducción de costes de energía con motivo de la guerra de Ucrania, que en el sector del automóvil no se aplica", añadió. Más en un momento en el que los grandes grupos deben decidir la asignación de la próxima generación de vehículos eléctricos a su red de plantas, que garantizará el empleo por años.

"Tenemos 8.000 millones listos para invertir en transición energética en España, hay mucho en juego y es importante que se faciliten los procedimientos para que los fondos europeos lleguen bien y se enfoquen con una actitud posibilista", complementó Perrote. De ello puede depender algo tan importante como la independencia energética del país. "Tenemos un entorno privilegiado para las energías renovables y un entorno geopolítico estable para no depender de otros, algo fundamental", añadió la directiva española.

Del mismo modo que los fondos europeos pueden suponer un impulso, una excesiva fiscalidad puede segar la competitividad de las empresas españolas. "La reforma laboral dificultó la flexibilidad que necesitamos de nuestros empleados", ejemplificó León Capitán. "La fiscalidad siempre podría ser mejor", apuntilló Perrote.

"Pagamos bastantes impuestos; la internacionalización no implica pagar menos impuestos, implica pagar más impuestos", aportó Sierra, que alertó de la posibilidad de que una política fiscal excesivamente restrictiva motive el traslado de inversiones.

"Las grandes empresas tenemos una capacidad de palanca para toda la economía con la que podemos ayudar a rebajar la inflación gracias a nuestra capacidad de hacer grandes compras, pero si las cargas sociales se incrementan esto golpea directamente a nuestra estrecha capacidad para trasladar las economías de escala al ciudadano", lamentó el dirigente de Tendam.

¿Y la inteligencia artificial?

No escapó de la mesa de debate el reto de la inteligencia artificial. Fue claro Cárdenas, en su papel de responsable de Transformación digital de Telefónica España: "Hay que usarla, porque tu competencia lo hará. De hecho, en Telefónica ya las utilizamos en tareas de perfil más mecánico y nos ha ayudado a hacer más eficientes los procesos. "Eso sí, no creo que debamos ponernos en modo preocupación", tranquilizó a los asistentes.

Compartió la visión optimista Sierra. "Las tecnologías ofrecen muchas posibilidades, son necesarias, pero el vendedor es importante. La venta online no tendrá el éxito que puede tener sin la recomendación de la tienda física y la cercanía de las personas; son dos herramientas que se combinan", defendió.

"Es cierto que no sabemos muy bien lo que sucederá en el futuro, pero surgirán nuevas necesidades", señala Agustín Cárdenas (Telefónica)

Ambos trataron de espantar así un futuro de empresas sin trabajadores, en el que las tiendas ya no tendrán dependientes y no serán necesarios los programadores. "Es cierto que estamos en un momento en el que no sabemos muy bien lo que sucederá en el futuro, pero surgirán nuevas necesidades", zanjó Cárdenas.

Será de la mano de las grandes corporaciones del país que, gracias a su capacidad de palanca, ejercerán como facilitadoras para que todo el ecosistema empresarial español se adapte a los desafíos que el futuro incierto le depara.