Elecciones 2023: qué pasa con mi voto si no voy a votar

Durante la jornada de este domingo 28 de mayo de 2023 tienen lugar las votaciones en gran parte de España, con las elecciones autonómicas y municipales, que han dejado ya una participación del 51,48% a las 18.00 horas, lo que supone un aumento de 1,55 puntos respecto la de 2019, cuando fue del 49,93%, con el 99,9% de las mesas analizadas, como recoge Europa Press.

A pesar de este aumento en la participación, lo cierto es que muchas personas deciden no ir a votar por múltiples motivos, como puede ser el de la indiferencia, el desconocimiento político o a modo de protesta, entre otras cosas.

¿Repercute la abstención en los resultados?

El hecho de no acudir a votar es lo que se conoce como abstención y no tiene ninguna repercusión directa con los resultados, ya que se desconoce la causa por la que las personas se han abstenido de ejercer su derecho a voto.

Esto quiere decir que no se puede saber el impacto que la abstención tiene en los resultados, porque no se sabe cuál es el partido al que hubiera votado la persona que no ha ido al colegio electoral. Así, en todo caso, la abstención solamente perjudica al partido político al que, supuestamente, habría votado la persona que se ha abstenido.

Sí que es cierto que, en democracia, es importante la participación ciudadana en las elecciones, ya que un mayor número de personas habrá contribuido en la decisión y el destino político del país, la región o el municipio al que pertenezcan. Una escasa participación en las elecciones indica un desinterés por parte de la población.

Igualmente, hay que saber que el tema de la abstención preocupa, por lo general, a los partidos de izquierdas o progresistas, ya que sus votantes son, según varias encuestas, los que más se abstienen de ir a votar. Por el contrario, los votantes de derechas y los más conservadores son más fieles a las urnas y a ejercer su derecho a voto. En este caso, la abstención sí que beneficiaría a ciertos partidos.

Por último, los votantes deben saber que ni siquiera se tienen en cuenta en los resultados los votos nulos y que el único voto que sí que afecta al reparto de apoyo entre los diferentes candidatos es el voto el blanco, que se reparte entre todas las formaciones de manera proporcional.