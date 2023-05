La inteligencia artificial lo hace posible: los actores de Hollywood que aspiran a "seguir trabajando" después de su muerte

Tom Hanks confiesa que no descarta trabajar "hasta el fin del mundo" gracias a la inteligencia artificial (IA). Al actor y escritor estadounidense no le basta con haber ganado dos Oscar como mejor actor y haber protagonizado más de 50 películas estando vivo. Quiere más, incluso después de la muerte. Así lo confesó en la última edición del podcast 'The Adam Buxton'.

Así es, el protagonista de Forrest Gump cree que seguirá protagonizando nuevos papeles en el cine mucho después de su muerte, ya que especuló sobre la posibilidad de que su imagen pueda ser capturada por la IA.

"Lo que es una posibilidad de buena fe ahora mismo, si quisiera, podría reunirme y lanzar una serie de siete películas protagonizadas por mí, en las que tendría 32 años desde ahora hasta que llegue el reino", manifestó el actor en la entrevista del podcast y recogida por Forbes.

En esta línea, Hanks siguió especulando con la posibilidad de que un doble de IA fuera, algún día, casi indistinguible de su yo real.

"Cualquiera puede ahora recrearse a sí mismo a cualquier edad que tenga, por medio de la IA o de la tecnología de imitación profunda", señaló el actor. "Podría atropellarme un autobús mañana y ya está, pero mis actuaciones pueden seguir y seguir y seguir… Fuera de la comprensión de que ha sido hecho por IA o deep fake, no habrá nada que te diga que no soy yo", afirmó el ganador de dos Oscar.

Límites legales en Hollywood

La IA llega a Hollywood como un debate. Y es que según explicó Hanks en la entrevista "se trata de un desafío artístico, pero también legal. En Hollywood ya se está tratando el tema: hay discusiones en todos los gremios, todas las agencias y todas las firmas legales para discernir las ramificaciones legales de mi rostro y mi voz. Y de todos los demás".

Sobre que los clones digitales de actores, vivos y muertos, inunden el panorama del entretenimiento en un futuro próximo no ve problemas: "Habrá algunas personas que pondrán mucho interés en lo que es auténtico y lo que no, así como un montón a la que no le importe", declaró.

En esta línea, un "gemelo digital" de Bruce Willis apareció en un anuncio ye la compañía de telefonía móvil MegaFon que se emitió en Rusia.

Del anticipo de Robin Williams al temor de Keanu Reeves

El difunto Robin Williams pareció prever la amenaza inminente de la IA, y tomó medidas legales para proteger rigurosamente su imagen de ser insertada digitalmente en los medios de comunicación tras su muerte, explica Forbes.

Por su parte, Keanu Reeves describió recientemente el auge de los deepfakes y la IA como "aterrador". "Lo frustrante de eso es que pierdes tu voluntad", dijo Reeves. "Cuando actúas en una película, sabes que te van a editar, pero participas en ello. Si entras en el terreno del deepfake, no tiene ninguno de tus puntos de vista".

Reeves señaló que la tecnología tiene una "corporatocracia detrás que busca controlar esas cosas", y describió la IA como una "amenaza para el trabajo humano".

"La gente que te paga por tu arte preferiría no pagarte", dijo. "Buscan activamente una forma de evitarte, porque los artistas son complicados. Los humanos son complicados", sentenció el actor.