Illa (PSC) defiende una "armonización" europea frente a la "fiscalidad competitiva" que pide 'Foment'

El sector empresarial catalán ha exigido este viernes mejor fiscalidad e inversiones para reimpulsar Cataluña. Ha sido en el foro de elEconomista.es 'El despegue de Catalunya' celebrado en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona, con el patrocinio de Endesa y Banco Sabadell.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reivindicado una fiscalidad competitiva para la comunidad autónoma, así como aplicar políticas en favor del crecimiento, en vez del decrecimiento, que ha lamentado en referencia principalmente al Ayuntamiento de Barcelona.

Sobre este punto, la consejera delegada de Savills en Barcelona, Anna Gener, ha explicado que, como consultora dedicada a atraer empresas e inversiones: "Barcelona es tremendamente exitosa atrayendo talento, empresas e inversiones; pero cuando competimos con otras ciudades, cuando se compara la fiscalidad, tenemos una pérdida de competitividad enorme".

El primer secretario del PSC y líder de la oposición en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa, ha enfriado las expectativas de los empresarios. Ha defendido una armonización fiscal a nivel europeo, pero ha matizado que se debe hacer un planteamiento que no merme los recursos de las administraciones públicas para mantener el Estado del Bienestar.

Respecto a inversiones, Sánchez Llibre ha destacado la necesidad de impulsar la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, y Gener ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar el funcionamiento de Rodalies para conectar el área metropolitana de Barcelona porque "no cumple a día de hoy con las necesidades de la ciudadanía".

Sobre este punto, Illa ha afirmado: "La movilidad es clave en el área metropolitana de Barcelona. Los servicios de Cercanías de Barcelona comparan bien con los de París, Londres u otras capitales; pero aquí hay que invertir".

Sin embargo, ha defendido que el Gobierno está invirtiendo miles de millones en Cataluña, y que la principal traba actual para ejecutar infraestructuras es de decisión política por parte de las administraciones catalanas, desde el trazado de la carretera B-40 hasta la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

Ante ello, Illa ha apostado por "aplicar el principio de colaboración entre administraciones, pensando en el interés general". Ha argumentado que el debate sobre la necesidad de un mejor sistema de financiación autonómica no debe servir de "excusa" para no mejorar la acción pública: "Si no generamos prosperidad, no tendremos recursos".

Ha sostenido que Cataluña cuenta con talento, dinamismo empresarial, creatividad y "todo lo necesario" para desempeñarse bien, pero hace falta ordenarlo con "instituciones a pleno rendimiento", respetando el marco competencial, "abandonando el victimismo" y sin "obsesionarnos mucho con lo que hacen los otros".

Comparativa con Madrid

Sánchez Llibre ha reconocido que Madrid ha crecido más rápidamente que Cataluña en los últimos años, pero ha puesto en valor que Cataluña continúa siendo motor industrial, tecnológico, turístico y exportador del país. "Tenemos ilusión, fuerza y potencia para ser los líderes de la economía española en el corto plazo", ha defendido, si hay una acción política favorable al progreso.

Gener ha aseverado que "Madrid ha vivido una explosión. Se respira un espíritu de euforia que es extraordinariamente positivo para la economía, si bien las autonomías de su entorno han ido hacia abajo, y esa fuerza centrípeta también se debería valorar".

En cualquier caso, ha celebrado que "España cuenta con dos ciudades ambiciosas con vocación de liderazgo, lo que siempre protege más la economía de un país y es deseable", y ha emplazado a evitar posicionamientos políticos basados en trasladar proyectos o eventos de una a otra ciudad: "Lo que hay que hacer es atraer cosas nuevas".

Respecto a Cataluña, ha opinado que "podría haber ido mejor si se hubiesen tomado mejores decisiones o se hubiese actuado en favor de lo positivo", pero que es un territorio muy resiliente al que siguieron llegando inversiones incluso durante el periodo de inestabilidad política por el procés, si bien hubo meses de parón por la incertidumbre.

Asimismo, ha incidido en priorizar los aspectos en los que la ciudad tiene mayor potencial, lo que está dando frutos en ámbitos como el tecnológico y sanitario: "No se puede jugar en todas las ligas, hay ver en qué somos competitivos, y trabajar en qué tipo de empresas e inversiones queremos atraer".