El puerto de Bilbao invertirá 200 millones para elevar sus tráficos y competitividad

El Puerto de Bilbao invertirá 200 millones de euros dentro de su plan estratégico a 2026, con el objetivo de ser más competitivo, avanzar en la transición energética -con la electrificación de muelles y generación de energía renovable- y recuperar tráficos y ganar nuevos.

La dársena vizcaína prevé duplicar el tráfico ro-ro (cargamento rodado) y aumentar en un 30% el tránsito de contenedores, entre otros.

No obstante, Ricardo Barkala, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, matizó que "no todo es tonelada, solo es un indicador más y no es el más importante", en referencia a la pérdida del cuarto puesto frente a Cartagena en el ranking de los Puertos del Estado.

Norte de Europa y de América

Así, Bilbao quiere ganar tráfico con el norte de Europa y de América y ser el puerto de referencia en el eje Atlántico. "Tiene que desarrollarse al mismo ritmo que otros ejes de Europa", reclamó Ricardo Barkala.

En cuanto a los 200 millones de inversión, alrededor de 100 millones se destinarán al proyecto de ampliación de la fase 2 del Espigón central, que estará terminado al final del nuevo plan estratégico.

Otros objetivos de esta estrategia son reducir en un 40% las emisiones de CO2 y la electrificación del 30% de los muelles (OPS). En este sentido, "para 2026, antes de los que indican las normas europeas, que es a 2030, tendremos el 100% de los muelles de rutas regulares electrificados", aseguró el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

También se desarrollarán proyectos de generación renovable, eólica y fotovoltaica, para lograr una capacidad de 30 MW que cubrirá parte del consumo energético del Puerto de Bilbao, y en lo que se invertirán 55 millones.