La Justicia desmonta la querella de Rubiales contra su tío para la filtración de los correos

La Justicia tumba la querella de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación de Fútbol (RFEF), contra su tío por la posible filtración de los correos y de los audios de su teléfono. En verano del año pasado, la RFEF demandó en el Juzgado de Instrucción nº3 a Juan Luis Rubiales López por "un delito de apoderamiento ilícito de secreto empresarial" con "el objetivo de vengarse personalmente por su cese". La magistrada del caso, María Isabel Durántez, ha decidido archivar, sin embargo, el caso al no tener pruebas suficientes de que el acusado diera esa información a la prensa.

La RFEF sostenía en la demanda que Juan Luis Rubiales se aprovechó de su cargo para sustraer la información y comunicársela a los medios de comunicación. No obstante, según la magistrada, "no se ha aportado ninguna información respecto a quién se percató de la falta de la citada tarjeta SD, ni cuándo se notó su falta. No consta que la RFEF haya denunciado tan importante sustracción".

El tío de Rubiales alegó, a su vez, que fue cesado de su cargo a mediados de agosto de 2020. Además, se le informó por parte del Director de Organización y Personas de la RFEF, Alfredo Olivares, que desde ese día disfrutaría de "un periodo de vacaciones hasta el lunes 5 de octubre", cuando se le comunicaría su nuevo puesto. Ante esto, Durántez asegura que "el Sr. Rubiales López ya no pudo acudir a la sede de la RFEF en la ciudad de Las Rozas por tener bloqueadas las posibilidades de entrada, tanto físicas como virtuales".

En general, la RFEF no ha podido demostrar si el día que se contrataron los servicios de High Strategies Intelligence S.L en 2020-"para depurar los archivos del móvil utilizado por el Presidente y para detectar la presencia de cualquier programa o malware instalado"- o cuando se guardó supuestamente bajo llave la tarjeta de memoria con toda la información del teléfono el acusado estaba todavía en su cargo.