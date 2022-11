Ayer tenía 16.000 millones, hoy está en la ruina: la historia del 'Robin Hood' de las cripto en un libro

Después de Elon Musk, uno de los nombres que más ha marcado la tendencia de búsquedas este fin de semana es Sam Bankman-Fried. Y no es menor, de ser el "caballero blanco", el "Robin Hood" o el "nuevo Warren Buffett" de las criptomonedas, ha pasado a estar en el ojo del huracán por la quiebra de FTX, que ha generado uno de los mayores terremotos financieros en el sector cripto.

Sobre el precoz fundador de FTX, podría ser el próximo libro del escritor y periodista económico Michael Lewis. Así lo informó este domingo The Ankler, en una publicación basada en un correo electrónico que hace referencia a que el escritor de no ficción se había unido a Sam Bankman-Fried durante los últimos seis meses y que el colapso del intercambio de criptomonedas podría ser la pieza central de su nuevo libro.

Según señala The Ankler, el medio obtuvo el correo electrónico del agente de Creative Artists Agency (CAA), Matthew Snyder, "enviado originalmente a compradores potenciales". Si bien el correo electrónico revela que aún no se ha escrito ni una palabra del libro, en agosto, el escritor insinuó sobre su nuevo libro en una entrevista con Financial News.

'Criptolibro'

"Realmente no quiero revelar exactamente sobre lo que estoy escribiendo", dijo Lewis. "Pero encontré un personaje a través del cual puedo escribir. Extrañamente vincula a 'Flash Boys', 'The Big Short' y 'Liar's Poker'", agregó.

"Supongo que es posible que se enmarque como un 'criptolibro', pero no será un 'criptolibro'. Será sobre este personaje realmente inusual", aseguró el escritor.

Bankman-Fried a Hollywood

El escritor y periodista económico ha visto varios de sus libros convertidos en películas. Como el caso de 'Moneyball', protagonizada por Brad Pitt, se basó en el libro 'Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game', que fue escrito por el autor en 2003.

La historia del 'niño cripto' de cualquier manera, con su rápido ascenso y su caída repentina podrían dar atisbos de la realización de un libro sobre su historia.

Si un autor de la talla de Lewis se ha integrado con Bankman-Fried, eso es una gran noticia, no solo por una posible publicación de una biografía de gran calibre, sino que también por una historia que podría interesar perfectamente a los focos de Hollywood.