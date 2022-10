Johnson renuncia a la carrera por el Partido Conservador y allana el camino de Sunak hacia Downing Street

El ex primer ministro británico Boris Johnson anunció a última hora del domingo su renuncia al liderazgo del Partido Conservador y por tanto a volver a ser el jefe del Gobierno británico tras no lograr los apoyos necesarios entre los diputados 'tories'.

Johnson, que interrumpió sus vacaciones en el Caribe para poner en marcha su campaña política tras el adiós de Liz Truss, explicó que no había conseguido llegar a un acuerdo con los otros dos contendientes, Rishi Sunak y Penny Mordaunt. "Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que sencillamente no es el momento adecuado".

En una breve declaración en Twitter el domingo por la noche, poco después de que Johnson dijera que no toleraría dividir al Partido Conservador, Sunak prometió liderar con "integridad, profesionalismo y responsabilidad" si ganaba la carrera por el número 10 de de Downing Street.

El paso al lado de Johnson deja a Sunak frente a la líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt. Sunak, el excanciller cuya renuncia asestó en julio llevó el golpe definitivo al mandato de Johnson, obtuvo ayer el apoyo público de varios ministros clave, entre ellos Grant Shapps y, en la derecha conservadora, Suella Braverman.

Según el recuento de Bloomberg, Sunak tendría el respaldo de al menos 123 legisladores frente a los 23 para Mordaunt, por lo que este mismo lunes podría ser designado nuevo primer ministro.

La clave para que la carrera se alargue más allá de este lunes estará en cuántos del campo de Johnson, incluidos los partidarios de la línea dura del Brexit como Jacob Rees-Mogg, se unirán a Mordaunt. Según la web de apuestas políticas Smarkets, es casi seguro que Sunak se convertirá en el cuarto primer ministro de Gran Bretaña en tres años.

Quien gane enfrenta a la tarea de tratar de traer unidad a un partido que ha atravesado meses de agitación y luchas públicas internas. El apoyo de los conservadores ha quedado muy por detrás de la oposición laborista en las encuestas. El coste de vida y la inflación al alza oscurecen las perspectivas económicas y complican el panorama al Gobierno.

