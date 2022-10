La doble cara de Europa: cómo la buena calidad de vida convive con la insatisfacción laboral

La tendencia apunta siempre, o casi siempre, a que Europa es el lugar idóneo para vivir. Los datos afirman la tendencia de que la vida en nuestro continente es "buena", según el último Informe de la Felicidad 2022 (WHR). Así es, nadie se siente mejor en la vida que los europeos. Sin embargo, todo buen número viene con un detalle, y es que, así como vemos de bien la vida, vemos mal a nuestros lugares de trabajo, según el informe State of the Global Workplace: 2022 de Gallup.

Durante 10 años seguidos, los países europeos han encabezado la lista de los lugares más felices del planeta. Incluso, en la lista del WHR 2022, los ocho países más felices del mundo se ubican en nuestro continente.

Pero hay una piedra en el zapato. Los europeos están más descontentos con sus lugares de trabajo que cualquier otra persona en el mundo, afirma el informe State of the Global Workplace. En esta línea, el 14% de los empleados europeos están comprometidos con el trabajo, una cifra que es siete puntos porcentuales inferior a la media mundial (21%) y 19 puntos inferior a la de EE. UU. y Canadá (33%).

La frustración europea en el trabajo no es novedad. En 2005, el economista de Princeton, Alan Krueger, escribió en The New York Times: "Los trabajadores europeos están unidos en al menos un aspecto: han informado niveles decrecientes de satisfacción laboral en las últimas tres décadas".

Compromiso de los empleados europeos

El informe de Gallup, argumenta que la cultura se utiliza a menudo para explicar las pésimas puntuaciones de compromiso de los empleados en Europa. Pero si a los europeos les importaba tan poco el trabajo, ¿por qué seguirían trabajando, aunque no tuvieran que hacerlo?

En 2015, casi las tres cuartas partes de los trabajadores alemanes dijeron que seguirían trabajando, aunque heredaran tanto dinero que no tuvieran que volver a trabajar nunca más. Un poco menos de trabajadores estadounidenses (68%) respondieron que sí a una pregunta similar en agosto de 2013, según detalla el informe.

"El compromiso de los empleados no se trata de estar obsesionado con el trabajo o vivir para trabajar. Se trata de tener expectativas claras, sentirse conectado y apoyado por su equipo y encontrar un propósito en su trabajo. Estas son necesidades humanas universales. El hecho de que millones de empleados europeos no los cumplan no es una insignia de honor cultural, sino una señal de liderazgo y gestión de personas deficientes", concluye el estudio.

El problema de la "mala gestión"

Europa está plagada de "malos gestores", afirma el informe de Gallup. Mientras que el 97% de los jefe alemanes piensan que son buenos en su gestión, el 69% de los empleados alemanes piensan lo contrario. Los altos puestos de Europa no son completamente conscientes de este problema. Sin embargo, saben que necesitan una mejor formación. El 70% de los jefes alemanes dicen que nunca han recibido capacitación en habilidades de gestión de personas.

Prioridad estratégica

Las empresas que se oponen a la tendencia de insatisfacción, ven el compromiso como una "prioridad estratégica", concluye el documento. Reconocen que la relación jefe-empleado es el motor más importante del compromiso y el crecimiento orgánico, y abordan la tarea de aumentar el compromiso con el mismo rigor, disciplina y compromiso con el que abordan otros problemas comerciales.