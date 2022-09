Aragonès descarta participar en el "juego salvaje" de bajar impuestos a las rentas más altas

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este martes que no participará en el "juego salvaje" de bajar impuestos a las rentas más altas, porque considera que la factura de reducir la carga fiscal al 1% más rico la paga el 99% de la población, genera desigualdades y afecta a la calidad de los servicios públicos.

En el Debate de Política General (DPG) en el Parlament, y ante la rebaja fiscal del impuesto de Patrimonio en Andalucía y las políticas de impuestos en Madrid, Aragonès ha criticado "suprimir impuestos a quien más tiene a costa de la capitalidad o de un sistema de financiación injusto o caducado".

Según él, el modelo de Catalunya pasa por buscar la prosperidad compartida y servicios sociales potentes: "Si no llegamos donde querríamos es por culpa de un déficit fiscal que nos ahoga sistemáticamente, no es por culpa de la política fiscal de la Generalitat. Crear empleo de calidad y un tejido productivo no es compatible con el 'dumping' fiscal".

Apoyo a rentas medias y bajas

En su segundo debate de política general en el Parlament como presidente de la Generlaitat, Aragonès ha defendido orientar la política fiscal catalana pensando en las rentas medias y bajas.

Por el momento, el presidente catalán ha anunciado también este martes un plan de 300 millones como escudo social ante la inflación, en que la medida con mayor presupuesto, con un tercio del total, será una deducción del IRPF por cada alumno entre el tercer curso de infantil y cuarto de la ESO de familias con rentas medias y bajas.

Esta novedad se prevé incluir en los Presupuestos de la Generalitat de 2023, por lo que su ejecución estará supeditada a que las Cuentas autonómicas del próximo año salgan adelante, algo actualmente en negociación.

El objetivo es llegar a la mayoría de los 973.000 alumnos del sistema público catalán, incluyendo centros concertados.

Energía

El Govern también aumentará un 50% la ayuda prevista para las familias vulnerables para pagar las facturas energéticas, el llamado bono social térmico (BST). Esta medida afectará a unas 100.200 familias que recibirán una ayuda de entre 173 y 541 euros para hacer frente a los incrementos de la factura de la luz y el gas: "Este otoño, este invierno, nadie tiene que pasar frío por culpa del aumento del precio de la energía", ha subrayado el presidente de la Generalitat.

La ayuda se sumará a la cifra que estaba prevista que recibieran estas familias vulnerables, en una medida que ya se incluye en el ejercicio presupuestario de este 2022, informa Europa Press.

En su intervención, el presidente de la Generalitat también ha reivindicado acelerar la transición energética "impulsado cambios que perduren" más allá de las urgencias, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania que ha frenado la recuperación postpandemia.

Con este objetivo, el Govern planteará en las cuentas de 2023 una línea de subvención para la retirada de amianto y la instalación de placas de autoconsumo (40 millones); otra para proyectos de bioenergía (25 millones), y la apertura de oficinas para ayudar a las pymes en el proceso de transición energética (2,2 millones).

También fomentará la instalación de fuentes de producción de energía renovable para el autoconsumo con una línea de consumo para particulares, empresas y comunidades que cubran el 40% del coste total de las instalaciones y con un importe de 51,3 millones.

"La energía solar es la energía más democrática, la que tenemos más al alcance, la que nos permite ser más soberanos y más respetuosos con el medio ambiente. Catalunya tiene sol y lo estamos desaprovechando", ha alertado Aragonès.

También ha advertido de que el fomento del autoconsumo debe ir acompañado de "medidas de ahorro energético": por ello, el Govern abrirá una línea de subvenciones a comunidades de vecinos y empresas para la instalación de sistemas automáticos de encendido y apagado de luces en espacios comunes e instalaciones por un importe total de 11,5 millones (1,5 para comunidades y 10 para empresas).

Ayudas a los jóvenes

Por otro lado, el Govern también lanzará una convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes de hasta 36 años que puede llegar a los 250 euros por persona, según los ingresos y el precio del alquiler, y que busca completar las ayudas estatales, "manifiestamente insuficientes ante el coste de los alquileres en Cataluña", ha dicho Aragonès.

La ayuda se dirige a los jóvenes que no han podido acceder a la ayuda al alquiler estatal y tendrá un importe total de 29,9 millones incluida en el ejercicio 2022.

En cuanto al transporte público, se ampliará la franja de edad de la tarifa bonificada para jóvenes a través de la tarjeta T-Jove: se eleva de los 24 años hasta los 30, en una medida que costará 30 millones y se enmarcará en el ejercicio presupuestario 2023.

"Presentamos un escudo social para las familias y jóvenes, para personas vulnerables, para empresas y emprendedores, y para dar un salto adelante en la transición energética. Porque las respuestas a las urgencias de hoy, como la guerra, la crisis o el aumento de precios de la energía, se deben hacer pensando en el mundo que debemos tener mañana", ha defendido.

Hoja de ruta independentista

En el ámbito de la hoja de ruta hacia la independencia de Cataluña, Aragonès ha planteado un "acuerdo de claridad" con el Gobierno central para sentar las bases para pactar un referéndum de autodeterminación, un mecanismo similar a la Ley de claridad que aprobó Canadá para el referéndum de independencia de Quebec.

Contempla dos fases: una primera inmediata para recoger el máximo de consenso en Cataluña alrededor de esta iniciativa, y una segunda para llevarla a la negociación con el Gobierno.

Aragonès considera que esta propuesta, que ha comunicado previamente a Junts, es viable para que la ciudadanía de Cataluña vote su futuro, también cree que es "inclusiva" para que toda la población se sienta implicada y todas las partes, tanto los que defienden la independencia como los que no, reconozcan este instrumento, y además consiga el acompañamiento y el apoyo de la comunidad internacional.

"Una propuesta inclusiva porque va dirigida a todos los y las demócratas, sean independentistas o no lo sean. Y una propuesta explicable y homologable a nivel internacional porque otros países han partido de propuestas similares y porque sin ningún tipo de duda, nos abre puertas que hasta el momento se han mantenido cerradas", ha subrayado.