Nuevas exigencias en Airbnb: anfitriones que cobran hasta 375 euros más... pero te obligan a limpiar

A diferencia de los hoteles, en las facturas de Airbnb aparece el desglose del cobro del alojamiento por día, la comisión de la aplicación y, en muchos casos, un cobro por limpieza. Este último, suele ser el precio que ponen los anfitriones para poder dejar la vivienda en condiciones para recibir a otro huésped. Sin embargo, algunos propietarios exigen una limpieza "extra" en sus casas.

Ya te puedes preparar para quedarte en un Airbnb y pagar todo, incluso la limpieza, y tener que poner una lavadora con la ropa de cama y recoger la basura, así lo cuenta un artículo publicado en WSJ llamado "Bienvenido a tu Airbnb, las tarifas de limpieza son de 143 euros y aún tendrás que lavar la ropa de cama".

La publicación está basada en una investigación, la cual evidencia que algunos anfitriones han llegado a cobrar hasta 375 euros por limpieza y, a ello, han exigido que el huésped cumpla una serie de tareas antes de abandonar la casa.

La "particular" solicitud ha generado la reacción de los huéspedes en sus redes sociales. En ellas, señalan que se les ha pedido que saquen la basura, laven las sábanas, corten el césped e incluso alimenten a los animales de una granja durante su estancia.

Covid-19 e inflación, culpables de la medida

"Los usuarios de Airbnb desde hace mucho tiempo están enojados por las tareas prolongadas y, a veces, absurdas, establecidas por algunos anfitriones. Los propietarios dicen que necesitan que los huéspedes hagan más, ya que Covid-19 ha cambiado las expectativas de saneamiento y la inflación ha aumentado el costo de los limpiadores", señala el WSJ.

Tarea: "cortar el césped"

En este contexto, una usuaria de TikToker, señaló en un vídeo que se hizo viral que había decidido no reservar en Airbnb porque se cobraba una tarifa de limpieza de 125 dólares y se pedía a los huéspedes que saquen la basura, quieten las sábanas, pongan el lavavajillas y laven la ropa de cama.

El vídeo tuvo 66.000 visitas y casi 5.000 comentarios, muchos de los cuales compartían encuentros similares con las listas de tareas de Airbnb.

"Si estoy pagando 229 dólares por noche para alojarme en un lugar más una tarifa de limpieza de 125 dólares, no voy a hacer ninguna colada", dijo un usuario de TikTok en formato de queja. "Sé que es una carga de ropa y que me llevará dos minutos hacerla, pero es el principio lo que realmente me molesta", agregó.

Recomendaciones de Airbnb

En esta línea, un portavoz de Airbnb argumentó a WSJ que, si bien los anfitriones eligen sus propias tarifas de limpieza, la compañía ha proporcionado recomendaciones para mantener la cantidad "razonable" y no hacer un "cobro".

Según la aplicación, "el 45% de los alojamientos de Airbnb en todo el mundo no cobran una tarifa de limpieza" y, en el caso de los que sí lo hacen, la tarifa es, por término medio, "inferior al 10% del coste total de la reserva".