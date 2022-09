Así son los vuelos del PSG de 12 minutos: Mbappé y su equipo "contaminan 80 veces más que un tren"

A Kylian Mbappé y a su entrenador les da igual el cambio climático, la huella de carbono y cualquier cosa que tenga que ver con el cuidado del medioambiente. Así es, el club francés, que dirige Christophe Galtier, se suma a la lista de famosos que utilizan aviones privados para hacer rutas cortas.

Las risas lo dicen todo. Este lunes, durante una rueda de prensa, Mbappé y Galtier dejaron claras sus impresiones sobre la sugerencia medioambiental de cambiar el medio de transporte para sus cortos desplazamientos deportivos.

Los hechos ocurrieron en la conferencia de prensa cuando un representante de la empresa estatal ferroviaria SNCF, Alain Kraskovitch, puso a disposición al club francés un tren TGV. El objetivo: que este medio de transporte sea utilizado para los desplazamientos cortos del PSG ya que aporta "seguridad, rapidez, servicios y movilidad ecológica".

Tras la propuesta. Hubo un silencio incómodo que detonó las risas de ambos entrevistados. Al punto que tuvieron que bajar la cabeza y taparse la boca por lo que había sugerido Kraskovitch.

Un "carro de vela" para los viajes del PSG

Sin embargo, eso no quedaría así. Acto seguido, Galtier irónicamente respondió: "perdóneme, no me esperaba esa pregunta. Para ser honesto con usted, esta mañana he hablado con la empresa que organiza nuestros desplazamientos, para ver si podemos viajar en un carro con una vela".

Los comentarios y críticas a esta reacción no se hicieron esperar en las redes sociales. Miles de publicaciones adjuntaban imágenes y vídeos de equipos de fútbol de otros países viajando en ferrocarril, los cuales "injustifican" la burla e ironía, tanto de Mbappé como de su entrenador, sobre ser "consientes" del daño ambiental que generan sus viajes.

A estas reacciones, se sumó la de la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, quien ha llamado a los futbolistas a "tomar plena conciencia" de la crisis climática.

El vuelo vacío de 12 minutos

La polémica explotó este lunes por la "inesperada" reacción. Pero meses antes, Jean-Pierre Farandou, director general de la SNCF, había defendido la ventaja ecológica del tren mientras seguía la huella de carbono que dejaba el club parisino. "Lo vuelvo a decir un TGV contamina 80 veces menos que un avión", declaró en esa oportunidad.

En este escenario, el mismo Krakovitch "atacó" al PSG en respuesta a un vídeo que publicaron los jugadores en un vuelo corto mientras se dirigían a jugar en Nantes. Sin embargo, la polémica la tuvo otro vuelo ese mismo día, pero con el mismo avión que transportó al club.

Según señaló el medio RTL, el Boeing fletado por el club parisino realizó un vuelo de 12 minutos entre el aeropuerto de Nantes y el aeropuerto de Saint-Nazaire, "vacío". Un viaje "extremadamente" corto pero que tiene una "razón" específica: es "imposible" despegar del aeropuerto de Nantes después de la medianoche, lo que sí es posible desde Saint-Nazaire, que en avión son 12 minutos de distancia.