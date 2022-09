Así son las niñeras 'disco' que contratan los ricos para salir de fiesta en Ibiza

Cuando nos convertimos en padres o en madres asumimos que tenemos que dejar de lado algunas viejas costumbres. Por ejemplo, salir de fiesta ya no es tan fácil cuando tenemos la tarea de cuidar a nuestros hijos por la noche. Sin embargo, en el mundo de las personas con dinero, tener la responsabilidad de cuidado y el deseo nocturno de fiesta pueden ir de la mano.

Este privilegiado sector puede hacer lo que quiera. Es decir, hacer de lo imposible, posible. Y es que el dinero puede lograr cualquier deseo que pueda parecer inalcanzable, incluso lo que pueda amenazar con el hecho y la imagen de ser "buenos padres".

Trabajo nocturno y cuidado de resaca por la mañana

Para aquellos que no quieren renunciar por completo a las aventuras de la juventud existe la posibilidad de contratar niñeras 'disco'. Son, en su mayoría, personas que trabajan desde la noche a la mañana para que los padres puedan salir de fiesta.

Estas niñeras, que le quitan la responsabilidad "temporal" a los padres que buscan una noche desenfrenada, cobran una media de 20 a 30 euros la hora. Incluso, en algunos casos, extienden su jornada para la "recuperación" de las resacas de fiesta.

Tendencia en Ibiza y Mykonos

Según señala The New York Times, es un negocio en auge que está surgiendo en destinos de discotecas europeos como Ibiza y Mykonos. En esta línea, el propietario de Mykonos Best Nannies le dijo a The Times que el negocio aumentó un 15% desde el año pasado, mientras que el propietario de Ibiza's Kids & Co. señaló que el negocio aumentó hasta un 30% en un año.

Es tal este fenómeno, que una clienta embarazada incluso reservó una niñera disco para un bebé que aún no había nacido, según relató el propietario de Mykonos Best Nannies al medio.