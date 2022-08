Así explica la ciencia el éxito de Coldplay: crearon la "mejor" canción para despertar por las mañanas

Lo de Coldplay, sin caer en comparaciones, hace recordar los tiempos de "récords históricos" de los Rolling Stone, The Beatles o de Elvis cuando llenaban estadios y enloquecían a sus fanáticos y fanáticas para conseguir una entrada para sus conciertos. Y es que los británicos están arrasando con su última gira llamada Music Of The Spheres Tour 2023 que pasará por Barcelona el próximo mes de mayo.

Así es, la banda liderada por Chris Martin bate un récord histórico en España y agota 200.00 entradas en menos de 24 horas para cuatro noches seguidas de conciertos en Barcelona, exactamente en el Estadio Lluís Companys.

Este acontecimiento, que los mantiene como tendencia por estos días en redes sociales y en los medios, nos obliga a recabar su historia y a entender la "clave" de su éxito, pero no desde el convencionalismo de bandas "máquinas de hacer dinero" o "empresas", sino desde otra directriz, desde la ciencia.

El mejor sonido por la mañana

Para ello, el psicólogo musical David M. Greenberg, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), analizó un grupo de canciones de la mano con Spotify con el fin de identificar cuál es la mejor canción para despertarse por las mañanas.

"Despertarse es difícil. Es un problema real, y en ocasiones es una batalla cambiar de sentirse cansado y agitado a estar alerta y motivado", explicó Greenberg al revelarse el estudio de Spotify, el cual se realizó para conocer el tipo de música que se consume en internet.

Coldplay y su música "adecuada"

Así llegó a 'Viva la vida', del disco 'Viva la Vida Or Death And All His Friends', de la banda Coldplay. "La ciencia muestra que la música nos afecta de muchas maneras, incluso emocional y fisiológicamente, y dentro del cerebro. La música adecuada, como 'Viva La Vida' de Coldplay, con su energía positiva y su sólido dinamismo, puede ayudarte a despertar, llenarte de energía y enfrentar el resto del día", argumentó el psicólogo musical.

Intensidad, positividad y ritmo potente

Para el análisis de las canciones, Spotify y Greenberg se basaron en tres aspectos musicales que cumple 'Vive la Vida': "intensidad (una canción demasiado energética desde el inicio no te ayudará a levantarte de la cama. Las canciones con un comienzo más suave, que poco a poco adquieren intensidad ayudan a despertarte de forma gradual); positividad (una vez estés despierto, necesitas motivarte para el día que te espera); y ritmo potente (no solo la letra es importante; los elementos sonoros de la música también lo son. Te darán energía y mejorarán tu buen humor)".

Al respecto, Angela Watts, vicepresidenta de comunicaciones globales de Spotify, explicó que "la música puede intensificar cualquier momento del día, ya sea que estés de camino a algún lugar, trabajando, haciendo ejercicio o celebrando en una fiesta. La playlist para despertar de Spotify te ayudará a iniciar esas mañanas lúgubres, incluso antes de tu primera taza de café del día".

En el estudio, a 'Viva la Vida' le siguen 'Downtown' de Macklemore y Ryan Lewis, 'Lovely Day' de Bill Withers y 'Confident' de Demi Lovato.