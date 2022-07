Este es el tiempo máximo para tomar una caña: llegan las terrazas cronometradas

Una de las características que tiene España son sus innumerables bares con terrazas y los cientos de miles de ciudadanos que hacen de estos lugares sus refugios, sobre todo en tiempos de verano y olas de calor. Por eso, pensar que a estos fieles consumidores se les pondrá límites de tiempo en sus momentos parroquianos es algo que aún cuesta creer, pero que se está convirtiendo en una realidad.

Con la llegada de la pandemia del Coronavirus, uno de los sectores más perjudicados fue el de la hostelería. Ver a España sin sus terrazas, cuando entraba la época estival, era una imagen deprimente. Por esta razón, cuando se reactivó la economía y entramos en la "nueva normalidad" el sector hostelero fue de los primeros en abrir y dar la mejor de las bienvenidas a sus fieles clientes.

En ese masivo reencuentro con los bares, la hostelería, en una suerte de recuperación, empezó a implementar más medidas para rentabilizar o sacar mayor provecho al retorno de los clientes al ocio. En este contexto, una de las medidas que se aproxima es que ahora las terrazas serán cronometradas.

Medidas de tiempo y número de personas

Antiguamente, algunos bares o restaurantes establecían sus medidas del tipo: "consumo mínimo", o "si no comes, no te puedes sentar". Pues ahora las medidas apuntan a tiempo y cantidad de personas.

En este contexto, Barcelona ya ha aplicado en sus bares estas "polémicas" medidas. Ahora contarán el tiempo que se pasa en la terraza, y los horarios dependerán del tipo de consumo: bebida y/o comida. A esto, se suma también el número de comensales mínimo, es decir, si vas solo es probable que se te rechace la opción de poder consumir.

30 minutos para una caña

Al respecto y según informa El Periódico, en Barcelona las medidas son así: para beber un refresco, caña, o cualquier otro bebestible, tenemos 30 minutos para el consumo en una terraza. Para comer, el tiempo se extiende a una hora. Ir solo, impensado, mínimo tenemos que ir en pareja para ser aceptados.