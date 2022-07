Fernández Vara destaca que el litio o se transforma en Extremadura o no saldrá de aquí

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado en el debate del Estado de la Región la próxima aprobación de un decreto para establecer que el litio que se extraiga en la región se deberá transformar aquí.

La sesión plenaria que finalizará en el día de mañana comenzaba hoy con la intervención del presidente, y el litio ocupó un lugar destacado en su discurso, destacó que se aprobará un decreto de ley de medidas urgentes de regulación del aprovechamiento de los recursos minerales del litio en Extremadura, afirmando que "el litio que se extraiga en Extremadura, deberá ser transformado en Extremadura, al declararse de interés general el aprovechamiento" de éste.

Fernández Vara afirmó además la concesión de explotación estará siempre vinculado al cumplimiento de esta obligación para que "el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico se realice en el territorio de la comunidad autonómica de Extremadura".

De esta forma, cualquier empresa que solicite esta concesión de explotación "sepa a qué atenerse", ha apuntado el presidente extremeño, quien ha avanzado que este decreto entrará en la Asamblea de Extremadura en las próximas semanas.

UEX

Fernández Vara destacó además que se ha llevado a cabo un acuerdo para la financiación de la Universidad de Extremadura. En este sentido, este 2022 que será "el punto de partida" la Universidad de Extremadura contará con una financiación de 116,9 millones, lo que supone diez millones de euros más "de lo que le hubiera correspondido si no hubiera habido este acuerdo.

Para el presidente, la educación es fundamental por ello ha propuesto reducir las horas lectivas de los profesores para que tengan más tiempo de preparar sus clases y a la formación del profesorado.

Economía

Fernández Vara destacaba en su discurso que "las cosas van razonablemente bien", el descenso del paro y el aumento de afiliación que se conocieron este mes, así como el aumento en exportaciones dibujan un futuro muy esperanzador.

Sobre las exportaciones destacó que se prever alcanzar cifras en el entorno de los 2.500 millones de euros. Una cifra que puede verse afectada por los "momentos difíciles" que se está viviendo, la guerra de Ucrania está marcando no sólo la economía presente sino la futura.

Fernández Vara apeló a la "ambición" de los extremeños, para que dejen atrás todos los prejuicios porque los momentos son históricos, por lo que pidió "dejar atrás el lamento y situarse en el coraje", con el objetivo de "cambiar la realidad que nos tocó en destino".

En este punto, Vara se ha comprometido a "trabajar para que en los próximos años seamos capaces de cambiar el destino que otros dicen que va a ser el que le toca a Extremadura", un cambio del que se ha mostrado convencido va a ser posible porque "nunca como ahora hemos sido capaces de tener las palancas necesarias para poder hacerlo".

Hay que "recuperar una sana autoestima" destacamos, dejar los tópicos que sobrevuelan "por nuestra tierra" porque "la mitad de ellos ya no son verdad", destacó.

"Vamos a competir con todo el mundo, se acabaron las cartas marcadas y las decisiones predeterminadas", ha aseverado el presidente extremeño, quien ha reafirmado que "Extremadura es hoy por hoy dueña de su destino, como no lo ha sido nunca a lo largo de su historia".

Covid

Fernández Vara ha recordado que tras dos años y cinco meses desde que llegó, "todavía no se ha ido, y muy probablemente tarde mucho tiempo en marcharse", por lo que ha instado a "tener presente de que el hecho de que no haya instrucciones desde arriba, no quiere decir que no pueda haber cuidados desde abajo".

En ese sentido, Vara ha considerado que "lo que queda para hacer frente a la Covid", además de profundizar en la inmunización, es continuar "teniendo cuidado", ya que Extremadura cuenta ahora mismo con 174 hospitalizados por coronavirus, y seis en UCI, "y todavía hoy está falleciendo gente" por coronavirus.

Por este motivo "bien haríamos en seguir manteniendo todo el cuidado del mundo", ha concluido el presidente de la Junta.