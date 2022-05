El 40 aniversario del Estatuto valenciano se rompe: la oposición contra el lema 'fent país'

La celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana prevista mañana quedará empañada de nuevo por la polémica entre las fuerzas políticas regiones. Los tres partidos en la oposición en Les Corts Valencianes, (PP, Ciudadanos y Vox) han rechazado asistir al acto oficial por el lema escogido para la campaña institucional 'Quaranta anys fent país' (Cuarenta años haciendo país).

El líder del PP autonómico y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, fue el primero en anunciar su rechazo a este lema y a participar en el acto, al considerar que insinúa "que somos uno de esos países que quiere el independentismo catalán".

El popular acusó al presidente socialista valenciano Ximo Puig y a su Gobierno de coalición con Compromís y Podemos de dividir con esa campaña institucional al "distinguir entre lo que sienten país o no lo sienten". Según Mazón, "nuestro país es España y esta es nuestra Comunitat. Independientemente de sentimientos han perdido la oportunidad de volver a juntar, con un lema consensuado que pudiera servir de revulsivo. No vamos a participar en actos que incidan en la separación".

Unas tesis a la que posteriormente también se han sumado Ciudadanos y Vox. Desde Cs, Ruth Merino ha reconocido que es una fecha importante porque en su partido respetan el Estatut, "no como otros", pero ha justificado la no asistencia en que "la izquierda ha elegido un lema para dividir a los valencianos" y "el PSOE que se ve escorado hacia los extremos". Por su parte Ana Vega (Vox) ha sostenido que "no hay nada que celebrar" porque el Estatut es un "fracaso" y su partido está en contra de las autonomías. "Que no nos esperen allí", ha dicho, según recoge Europa Press.

Cruce de reproches

Los partidos que apoyan al Consell han defendido el acto y el lema elegido. La socialista Ana Barceló ha defendido que el aniversario debería ser un motivo de alegría y de celebración del "progreso que el Estatut ha traído a la Comunitat", por lo que cree que "las miras (de la oposición) son cortitas" y que su decisión "no tiene más trascendencia que buscar un motivo para no asistir".

Papi Robles (Compromís) ha criticado al PPCV y a su presidente Mazón de "montar una 'performance' cada día a ver si puede llamar la atención y alguien lo va conociendo", además de advertir que supone "salir del acuerdo democrático" y "justificar a la extrema derecha con la que quieren pactar". "No hay que hacerles ningún caso", ha zanjado. Y de Unides Podem, Pilar Lima ha coincidido en que es una "excusa para renunciar al autogobierno" y "una competición con Vox a ver quién lidera esto". "Demuestra su debilidad", ha advertido, para defender que en el tripartito están orgullosos del Estatut.