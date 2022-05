Cuánto costaría reconstruir Ucrania, según el principal think tank del país

Contabilizar el daño económico que ha sufrido Ucrania en los últimos tres meses puede parecer imposible, pero es la tarea que está llevando a cabo la principal institución económica del país, la Kyiv School of Economics (KSE), junto con el Gobierno.

Según las cifras publicadas este jueves, reconstruir la nación costaría entre 564.000 y 600.000 millones de dólares (entre 533.000 y 567.000 millones de euros), el equivalente a la mitad del PIB de España y tres veces el de Ucrania.

Estas cifras evidencian la catástrofe económica del país, sumada a la enorme pérdida humanitaria. Según las Naciones Unidas, hasta este jueves han muerto en Ucrania 3.811 civiles y otros 4.278 han sido heridos.

En el cómputo del año, se espera que el PIB caiga un 45%, según la estimación del Banco Mundial elaborada a comienzos de abril. En un cálculo del banco Morgan Stanley presentado el miércoles, se eleva la previsión de caída hasta el 60% si la invasión se alarga.

Hay que sumar las pérdidas locales

Como explica la Kyiv School of Economics, los 600.000 millones no son la suma de todo el daño económico que ha sufrido el país, solo del coste que ha tenido la guerra sobre las infraestructuras y las finanzas de Ucrania. Concretamente, es el cómputo de los bienes destrozados por los combates (como edificios, carreteras y vehículos) y las pérdidas indirectas, donde incluyen la caída del PIB, las desinversiones en el país, el hundimiento del empleo, los costes extra del ejército y los hospitales, etc.

A estas cifras, según la institución, habría que sumar los daños económicos que habrían sufrido los pequeños negocios y las instituciones locales, que no se pueden registrar en este momento por la dificultad para rastrearlos con tan poco margen de tiempo.

Concretamente, hasta esta semana las tropas rusas han destruido 38.600 metros cuadrados de casas y edificios residenciales, el equivalente a 5.400 campos de fútbol. También 23.800 kilómetros de carreteras y 219 fábricas.

En esta tabla, puede verse en detalle el nivel de destrucción que ha sufrido Ucrania desde el 24 de febrero, cuando comenzó la guerra. En la columna numérica de la izquierda aparecen el número de unidades destruidas de cara bien, y en la de la derecha el valor total den dólares que costaría reconstruir cada infraestructura.

Para calcular el valor de las pérdidas, el KSE se basa en la metodología que el Banco Mundial empleó para cuantificar las pérdidas de la guerra de Siria, y cuenta con el apoyo de Dragon Capital, el principal fondo de inversión de Ucrania.