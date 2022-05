La economía cobra protagonismo en la precampaña andaluza

Juan Esteban Poveda Sevilla

La economía cobra protagonismo en la precampaña de las andaluzas del 19J. Hoy el candidato del PP Juanma Moreno ha intervenido en un acto con empresarios en la sede de la CEA, y con el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, acompañándolo en el cartel. Moreno ha aprovechado el acto para prometer una segunda bajada masiva de impuestos, y Feijóo se ha comprometido con un sistema de financiación autonómica más justo con Andalucía. El candidato del PSOE, Juan Espadas, ha lanzado una de sus promesas fuerza de la campaña: el compromiso de reducir el paro a la mitad, y más políticas para el empleo juvenil. El presidente de los empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, también ha intervenido hoy en el acto con Feijóo y Moreno en clave electoral, adelantando las recetas de los empresarios para el futuro gobierno: estabilidad y menos trabas.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha prometido una "segunda bajada masiva de impuestos" que tocará "todas las figuras tributarias". Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención en un acto en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en Sevilla, en el que también ha intervenido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que ha contado con la asistencia de la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Trabajo, Fátima Báñez, y de varios consejeros del Gobierno autonómico, además de una amplia representación de la empresa andaluza.

Moreno se ha comprometido a tocar todas las figuras tributarias, tanto las vinculadas al sistema productivo como las que afectan a las clases medias y trabajadoras, a las que hay que quitar "cargas" para que se pueda reactivar el consumo.

Ha indicado que la alternativa a sus políticas es un "bloque de ocho partidos de la izquierda, lo mejor de cada casa", que si llega al Gobierno andaluz, recuperará impuestos y trámites administrativos eliminados en los últimos años. "O avanzamos con determinación y firmeza o retrocedemos a la casilla de salida".

El PP alerta de que la izquierda recuperará impuestos y trabas administrativas

Moreno ha defendido las bajadas de impuestos que su Gobierno ha acometido en esta legislatura y que han supuesto que haya 280.000 nuevos contribuyentes en esta comunidad y que se hayan recaudado cerca de 1.000 millones de euros extraordinarios.

Núñez Feijóo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles sentarse a negociar un nuevo sistema de financiación "con dificultades y renuncias", pero con la vista puesta en las personas y no en los territorios que, a su juicio, sería "lo mismo que financiar aliados" de Pedro Sánchez. A su entender, esa financiación "tiene que ir por el coste efectivo de los servicios públicos" que se gestionan.

"Si Andalucía tiene más población que el resto de España, no puede ser que Andalucía tenga una financiación por debajo de la medida de España porque es un hecho objetivo. Aquí no se financian territorios, se financian personas", ha enfatizado.

Núñez Feijóo destaca los éxitos logrados por Moreno en estos tres años y medio

Tras reivindicar el Estado de las Autonomías y el "autonomismo útil" que ha practicado Juanma Moreno, que ha sido "útil" a Andalucía y al Estado, el presidente del PP ha señalado que las comunidades autónomas son Estado y, por lo tanto, tienen "el derecho y el deber de participar en la articulación de las políticas de Estado".

"A día de hoy sabemos qué es un Estado autonómico, pero nadie ha aclarado en qué consiste la España confederal, la España asimétrica o la España multinivel", ha exclamado.

Es más, Feijóo ha recalcado que hasta los defensores de la independencia o los que proponen la supresión de las CCAA, en alusión a Vox, "no tienen empacho en participar activamente en el gobierno de las CCAA", admitiendo por tanto "de forma tácita que sus proyectos son quimeras".

Juan Espadas

El candidato socialista a presidir la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, también ha centrado en la economía sus mensajes de hoy, en un desayuno informativo con Europa Press y en la presentación de su programa electoral. Su promesa: "reducir la tasa de desempleo a la mitad" en los próximos cuatro años

También ha prometido 2.000 millones de euros con los que "tenderles un puente" a los jóvenes para su primer acceso al mercado laboral. "

"No me presento a ver cómo salen las cosas", ha defendido el candidato del PSOE a San Telmo, que ha expuesto como aval de gestión sus años al frente del Ayuntamiento de Sevilla, con una "reducción a la mitad" de la deuda del Consistorio y tras movilizar el "mayor volumen" de inversión, entre otros aspectos.

En materia de formación, ha incidido en la necesidad de impulsar la Formación Profesional (FP) "pública" con la que poder atender a las demandas de especialización que tienen las empresas, así como en sellar "alianzas" con el sector empresarial para ofrecer a los más jóvenes "en el último tramo, formación en las empresas".

El candidato socialista ha alertado del "relato de ficción con el que nos jugamos el futuro de Andalucía", en alusión a que "en 2019 -con el inicio del Gobierno de PP-Cs- se estancó el progreso y se ensanchó la brecha de desigualdad". "Los datos son los que son. Son tozudos", con un "retroceso" del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía.

El líder socialista dirige duras críticas a la gestión de los fondos Next Generation

Espadas articuló su propuesta económica en cuatro ejes: economía verde, digitalización, cohesión territorial e igualdad de género.

En este sentido, Espadas ha criticado que el Gobierno andaluz haya ejecutado "solo" un 40% de los fondos Next Generation, otros 5.000 millones "no sabe dónde va a gastarlo" y otros 12.000 millones están por planificar y "no se ha dicho absolutamente nada". Ha defendido, por último, el modelo implantado por la Junta de Extremadura en esta materia, donde "se comparece periódicamente y se evalúa y planifica con los agentes sociales".

González de Lara

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha confiado en que tras las elecciones autonómicas, haya un "gobierno estable en Andalucía", que siga apostando por las empresas, que se comprometa con la necesaria reactivación económica, con la competitividad y con la libertad de empresa. "Que elimine trabas artificiales e innecesarias; que mejore la regulación; que genere seguridad jurídica, y que sea valiente transformando y haciendo más eficiente a la administración pública".

Desde la defensa de la libertad de empresa, la unidad de mercado y la unidad de España, como pilares de CEA en sus 40 años de historia, González de Lara ha descrito "la vocación de diálogo de la patronal andaluza con los gobernantes, desde la máxima lealtad y compromiso". Desde esa lealtad, según ha afirmado, "necesitamos para el desarrollo de nuestra economía un plan para la corrección de los desequilibrios de las finanzas públicas; el riguroso control de la inflación y de los asfixiantes costes empresariales; aprovechar los Fondos de Recuperación de la UE con su uso apropiado y eficaz, y acometer las reformas estructurales".

González de Lara ha reclamado "un gobierno que construya una política fiscal favorable a las empresas, que aliente la inversión; gestionando con rigor las políticas de apoyo al empleo y los fondos europeos que aún, por desgracia, están por llegar".