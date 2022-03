Así son las armas 'made in Spain' que Sánchez podría entregar a Ucrania para su guerra con Rusia

Este miércoles, durante la sesión en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rectificado en su postura de no armar al ejército ucraniano y se ha unido así a la mayoría de países de la Unión Europea. Aún sin oficialidad de cómo será el envío de armas, España cuenta con dos lanzacohetes propios que están reconocidos entre los mejores del mundo.

De nuevo el Ejecutivo da marcha atrás en una decisión que había tomado en las últimas 24 horas y tal y como ha confirmado Sánchez en la Cámara Baja, "el Gobierno da su compromiso ante una amenaza europea". Un mensaje con el que el presidente ha hecho oficial la entrega a la resistencia ucraniana de material militar ofensivo para transformar el "no a la guerra de Irak" en "no a la guerra de Putin".

Con ello, en las próximas horas España se sumará a la mayoría de países de la UE que ya habían oficializado su envío de armas, más allá del Fondo Europeo para la Paz con el que a España le correspondía el envío de 40 millones de euros para Ucrania. Una bolsa lanzada por la propia Unión, con un total de 500 millones, que el martes en una entrevista en TVE, para Sánchez era "coherente" y "suficiente".

Unidas Podemos se muestra contraria al envío de armas desde España para Ucrania

"Hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno", ha señalado el líder socialista en un claro guiño hacia las críticas desde PP o Ciudadanos por el no envío de armas, y en una postura que ahora no gusta a su socio de Ejecutivo, Unidas Podemos, que no ha aplaudido la rectificación de Sánchez. Además, el presidente se ha comprometido a impulsar la inclusión de Rusia a la lista negra de paraísos fiscales con lo que la UE quiere seguir sancionando económicamente a Putin.

Así son los lanzacohetes 'made in Spain'

Pero de lleno en el envío de armas, aún sin detallar oficialmente de cuánto será el paquete enviado a las tropas ucranianas, en las últimas horas desde ABC se había dado a conocer la tenencia de España de unos lanzacohetes 'made in Spain' que bien podrían ser de ayuda para Ucrania. Bajo los nombres de Alcotán-100 y C-90, estos sistemas sobresalen con reconocimiento internacional.

Fabricados por la empresa armamentística Istalaza, este equipo ligero supone una "solución de emergencia" ante combate urbano de infantería dado que son fáciles de montar, guiar y disparar. Pudiendo derribar carros de combate y con una alcance de hasta 500 metros, también son capaces de disparar municiones anti-búnker y fumígenas.

Dos armas integradas de lleno en el Ejército español y que ahora bien podrían servir de ayuda a Ucrania en su guerra con Rusia. Eso sí, sin oficialidad de cómo será el paquete armamentístico que España envíe, ambos lanzacohetes se asemejan a los ofrecidos por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos o Estonia para las tropas de Zelenski.