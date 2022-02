Así veía ser rico Steve Jobs: había solo una cosa más importante que el dinero

Steve Jobs fue una de esas personalidades que marcaron un antes y un después en la cultura actual. De no haber fallecido hace ahora poco más de 10 años, seguramente su nombre seguiría copando titulares como lo sigue haciendo su compañero de generación Bill Gates.

Sin embargo, de su herencia fuera de la tecnología, el perfil de Jobs se suele relacionar más con su aspecto espiritual y creativo más que con su rama como gran empresario. Y Jobs tenía una visión particular sobre los negocios y el dinero. Tanto, que decía que el dinero era lo más valioso salvo una cosa, y siempre y cuando, el ser rico "no te arruine".

Jobs, que con 25 años ya tenía una fortuna valorada en 100 millones de dólares por el éxito de Apple, apreciaba ser rico por el poder que le daba para intentar algunas cosas, pero lo que no creía es que la riqueza fuera un sustituto de la inteligencia o del éxito.

Según dijo el mismo Jobs:

Cuando tenía 25 años, mi patrimonio neto era de 100 millones de dólares más o menos. Decidí entonces que no iba a dejar que eso arruinara mi vida. No hay forma de gastarlo todo, y no veo la riqueza como algo que valide mi inteligencia.

La visión de Jobs de que el dinero era importante, pero no aseguraba la felicidad, es la respaldada por algunos estudios que, con concluyen que, bajo un renta media de 75.000 dólares (en el caso de Estados Unidos) el dinero no compra más (o menos) felicidad.

En otra entrevista Jobs decía:

Así que sí, el dinero es importante. (Durante las épocas de mi vida en que no lo tenía, el dinero era especialmente importante). Pero una vez que alcanzas un cierto nivel de éxito financiero, desplaza tu atención al menos ligeramente del dinero. Tu trabajo va a ocupar una gran parte de tu vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes.