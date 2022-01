Almeida vuelve a poner gratis los autobuses de Madrid para la 'vuelta al cole': qué días será y requisitos

Cuarta vez en el último año que coger un autobús municipal (azul) en Madrid será gratuito. Tras Filomena, la vuelta de vacaciones de verano y el Black Friday y el inicio de la Navidad, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha reabierto por completo el servicio para seguir apostando por el transporte público al tiempo que se facilita la vuelta a las clases tras las vacaciones navideñas.

Los Reyes Magos llegan cargados de billetes gratuitos en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), al menos durante los primeros días de enero. En una apuesta que el consistorio ya ha repetido hasta cuatro veces desde que la nieve caída por la borrasca Filomena colapsara las principales calles de la capital, esta vez la estrategia va encaminada a los más pequeños de la casa.

Unos niños que volverán a las aulas el próximo lunes, 10 de enero, y lo harán con todas las medidas covid pero dentro de la presencialidad que se ha pedido como imprescindible para conseguir la ansiada normalidad. Así pues, podrán viajar en los autobuses municipales, para lo que se garantizará un mayor trasiego de vehículos, sobre todo en hora punta.

Estos son los días en los que los autobuses serán gratuitos

Una flota azul que será gratuita tanto el lunes, 10, como el martes, 11, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas. Con excepción de la línea exprés del aeropuerto, estos significa que el libre acceso también afecta a los búhos (autobuses nocturnos).

Requisitos para acceder gratis a los autobuses de Madrid

Por su parte, además de los niños tendrán acceso gratuito a este servicio todas las personas independientemente de ser madrileños o no, edad o tener o no abono transporte. Un último aspecto clave y es que para poder entrar gratis, el usuario deberá pasar su tarjeta por el lector (con el fin de que se contabilice el viaje) pero no se cobrará. De no tener ninguna de las tarjetas para viajar con la EMT, el conductor facilitará una de manera gratuita.

"El Gobierno municipal defiende el impulso del autobús madrileño como uno de los pilares para fomentar la movilidad sostenible en la capital y como herramienta clave para disminuir los viajes en vehículo privado", ha señalado el consistorio en un mensaje con el que pretenden que 2022 sea un año de importante trasvase de usuarios de vehículos privados hacia el transporte público.

