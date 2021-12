Los consejos para tener éxito en los negocios de Elon Musk: hacer de todo y rápido

Elon Musk es ahora el hombre más rico de la actualidad, con un patrimonio estimado de 271.000 millones de dólares, para hacerse una idea, más que el patrimonio neto de Bill Gates y Warren Buffett juntos. Gran parte de la riqueza de Musk proviene de sus empresas Tesla y SpaceX, pero no toda.

De hecho, una parte considerable la obtuvo gracias a parte de su vida anterior Musk y a una serie de elecciones sobre finanzas personales bien tomadas.

En algunas de sus entrevistas, Musk ha ido comentando algunos hábitos que tiene insertados a la hora de ahorrar e invertir, que recopilamos a continuación:

Si tienes una empresa, trabaja en todas las funciones

Durante una conferencia en 2013, Musk subrayó la importancia de involucrarse en todas las partes de la propia empresa para conocer los puntos débiles.

Dijo: "Tienes que hacer todo tipo de trabajos y tareas que tal vez no desees hacer, que no son intrínsecamente interesantes para ti. Tienes que estar preparado para hacer lo que sea necesario, trabajar las horas que sean. Ninguna tarea es demasiado insignificante. Creo que esa es la actitud adecuada para el director general de una empresa emergente", comentó.

Empezar cuanto antes

En una entrevista con la revista Forbes, Musk aconsejó a los emprendedores en ciernes que comenzaran su andadura lo antes posible, preferiblemente cuando fueran jóvenes.

Dijo a la revista: "A medida que te haces mayor, tus obligaciones aumentan, así que te animaría a arriesgarte ahora, a hacer algo audaz, no te arrepentirás".

Piensa siempre si estás haciendo algo diferente

En una entrevista con Inc., Musk comentó la necesidad de hacer que su empresa se distinga de las demás.

Dijo: "Si entras en algo en lo que ya existe un mercado, contra grandes competidores arraigados, tu producto o servicio tiene que ser mucho mejor que el de ellos, o al menos diferente".

Dejar a un lado las presentaciones y las tareas que no suman directamente

"Sinceramente, recomendaría a cualquiera que me escuche... que pase menos tiempo en reuniones, menos tiempo en presentaciones de PowerPoint, menos tiempo en hojas de cálculo y más tiempo en la fábrica o con los clientes", comentaba también Musk.

El objetivo final es ser un "perfeccionista absoluto del producto que se fabrica o del servicio que se presta [y] buscar comentarios negativos de todos los rincones... de los clientes... de la gente que no es cliente", insistía.

Incluso si un ejecutivo no se especializa en la innovación de productos per se, Musk comentaba que la habilidad es "aprendible". "No es algo misterioso ni complicado", afirmaba.