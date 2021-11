C. Tangana se suma a el fervor del brutalismo: 10 edificios para maravillarse de esta tendencia

elEconomista Madrid

El edificio Torres Blancas de Madrid, la iglesia de Santa Ana en Moratalaz y la Casa Carvajal en Pozuelo de Alcorcón son tres ejemplares del brutalismo que han sido los escenarios de los vídeos Los Tontos, Demasiadas mujeres y Comerte entera, del cantante C Tangana. A continuación, puede conocer más emblemas de este estilo arquitectónico.

El brutalismo es una corriente arquitectónica que tuvo su máximo esplendor desde poco después del final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 y cuyo precursor fue Le Corbusier. Sin embargo, ha vuelto a convertirse en tendencia gracias a Instagram y creadores como el cantante.

Así, en el siguiente recorrido de imágenes, elaborado por la plataforma Musement, podrá ver las características más destacas de la arquitectura brutalista, que definió Reyner Banham en su ensayo The new brutalism: ethic or aesthetic? y que se puede resumir en lo siguiente.

- El tamaño de los edificios de escala enorme

- Edificios con ausencia total de ornamento

- El hormigón es el principal material y se presenta al desnudo.

1. Torre Velasca (Milán, Italia), 22.270 menciones

26 pisos, 106 metros de alto y una estructura final que termina en forma de torre medieval, conforman este edificio brutalista construido entre 1956 y 1958 por el grupo B.B.P.R. Puede que haya quien lo considere feo pero este edificio situado al sur de la famosa plaza del Duomo ha logrado situarse en el primer puesto de los edificios brutalistas más instagrameados del mundo, por algo será.

2. Habitat 67 (Montreal, Canadá), 17.832 menciones

Habitat 67 surgió en la Expo Universal de 1967 celebrada en Montreal. Allí, el joven arquitecto Moshe Safdie, propuso este proyecto habitacional con el que pretendía resolver los problemas de vivienda del momento, reduciendo el impacto en el entorno. Para su construcción se utilizaron 354 bloques de hormigón prefabricados que se combinaron hasta crear 158 residencias. Actualmente, es uno de los edificios más reconocidos de la ciudad.

3. Trellick Tower (Londres, Inglaterra) 17.679 menciones

Este edificio construido entre 1966 y 1972 por el arquitecto Ernö Goldfinger, es uno de los más fotografiados de Londres. La Trellick Tower es un edificio residencial que mide 98 metros de alto y tiene 31 plantas. Su diseño, con una torre separada del resto del edificio y conectada por pasarelas ha logrado convertirse en un icono apareciendo en camisetas, canciones o películas.

4. The Barbican Estate (Londres, Inglaterra) 13.301 menciones

Se trata de un complejo de edificios brutalistas construidos en la década de 1960 en la City de Londres. Allí, se encuentran, entre otros, el Museo de Londres, la biblioteca pública Barbican o el Barbican Arts Centre. En el complejo, diseñado por el estudio Chamberlin Poweel and Bon, predomina el hormigón con el objetivo de crear una arquitectura diferente a la que se encuentra en el resto de la ciudad.

5. Renaissance Center (Detroit, Estados Unidos), 13.007 menciones

Autor: Crisco 1492

Siete rascacielos componen esta estructura brutalista que emergen en el centro de Detroit. Se trata de uno de los complejos de edificios más grandes del mundo. Las primeras cuatro torres de 39 plantas rodean un quinto edificio de 73 plantas. Allí podemos encontrar restaurantes, bancos, cines, un centro comercial un poco más tarde se construyeron las otras dos torres de 21 plantas. El hormigón predomina en las plantas más bajas, sobre todo, después de la remodelación de 2001.

6. Unité d'Habitation - Cité Radieuse (Marsella, Francia) 11.361 menciones

Dentro de este complejo brutalista destaca el edificio la Citè Radieuse, obra del propio Le Corbusier. Este complejo situado en la ciudad de Marsella sirvió de ejemplo e influyó en otras construcciones brutalistas europeas. El edificio de hormigón visto es un prisma rectangular de 130 metros de largo y 56 de alto, elevado por pilares. Cuenta con 337 apartamentos, tiendas, zonas deportivas, un hotel

7. Geisel Library (San Diego, Estados Unidos), 7.278 menciones

Ben Lunsford

Este edificio es uno de los más reconocibles de la Universidad de California en San Diego, lugar en el que se encuentra. Su diseño, obra de William Pereira, simula manos sosteniendo libros. La torre de hormigón armado, se eleva a más de 33 metros de altura, creando 8 pisos, lo que representa un claro ejemplo de la arquitectura brutalista.

8. Boston City Hall (Boston, Estados Unidos), 6.059 menciones

Boston City Hall. Foto: Daderot

Nueve plantas de hormigón visto convierten a este edificio construido entre 1963 y 1968 por Kallman McKinell & Knowles, en una de las expresiones brutalistas más importantes de Estados Unidos. El Ayuntamiento de Boston eligió este diseño frente a otras opciones lo que no estuvo exento de polémica.

9. Torres Blancas (Madrid, España), 5.273 menciones

Torres Blancas. Foto: Luis García.

Uno de los ejemplos de brutalismo más famosos en España es esta torre de 81 metros de altura, construida en Madrid entre 1964 y 1969. El edificio de hormigón visto finaliza expandiéndose como la copa de un árbol ya que en su diseño se quería unir la arquitectura con el paisaje.

10. Freeway Park (Seattle, Estados Unidos) 4.746 menciones

Freeway Park. Foto: Joe Mabel.

Este parque se ideó con el propósito de conectar los dos lados de la autopista que dividía la ciudad. Para ello, Lawrence Halpin diseño siete plataformas de hormigón escalonadas que pasan por encima de la autopista. Los espacios cuentan con formas geológicas y elementos naturales que crean un nuevo paisaje dinámico e impactante.