Así es el seguro de impago de alquiler que prepara el Gobierno

elEconomista Madrid

La nueva Ley de Vivienda incluye un compendio de medidas que, si bien pretende incentivar el alquiler de viviendas vacías, también tiene aspectos que están orientados a proteger no sólo al arrendatario sino también a la figura del arrendador. Los especialistas en gestión de patrimonio inmobiliario de The Simple Rent explican de qué forma afectará especialmente a aquellos propietarios la medida que se propone con el nuevo seguro de impago de alquiler.

En primer lugar el supuesto cubre a los arrendatarios jóvenes que hayan solicitado la ayuda al alquiler de 250 euros mensuales recogida también en esta nueva ley de vivienda.

Será el Gobierno quien creará y financiará un seguro de impago para estas personas que así lo soliciten en caso de necesitarlo y que al propietario garantiza el pago de la renta de alquiler durante un año.

En este sentido Sonia Campuzano, CEO y fundadora de The Simple Rent, advierte que "esa garantía que se ofrece al arrendador con la cobertura de la renta durante un año tiene una limitación en la cuota del seguro, y es que no podrá superar el 5% de la renta anual. Es decir, para una renta anual de 7.200 euros, a razón de 600 euros de renta mensual, la cuota de dicho seguro no podrá superar los 360 euros. Queda pendiente saber los pormenores y si el arrendador también queda completamente protegido con esta medida en caso de alquileres con una renta elevada".

En el caso de problemas de pago en el alquiler tampoco está definido aún si será el arrendatario quien active el seguro de impago o bien podrá realizarlo también el arrendador siendo esta cuestión importante para conocer exactamente el grado de protección que ofrece a la figura del propietario o intermediario que alquila la vivienda.

Una medida para incentivar el alquiler de pisos vacíos

Con esto también se incorpora una garantía más a la hora de realizar un contrato de alquiler pudiendo solicitar el arrendador al arrendatario los documentos necesarios para confirmar que ese contrato de seguro de impago con el Gobierno se encuentra activo en el momento de firmar el contrato de alquiler.

Por todos estos motivos la figura del gestor inmobiliario, con un equipo legal detrás, es clave para estar al día de todos los cambios que se producen en materia de vivienda. Minimizar riesgos reduce la preocupación del arrendador y eso es tarea de especialistas.