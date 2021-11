Idealista selecciona 1.200 pisos de bancos a reformar que se venden a partir de 20.000 euros

elEconomista Madrid

La pandemia del coronavirus ha sido un revulsivo para la compraventa de pisos y la reforma de inmuebles. Así, este crecimiento de la demanda está provocando un aumento de los precios. Sin embargo, todavía se pueden encontrar inmuebles a reformar por 20.000 euros, como la selección que ha hecho el portal Idealista.

El portal inmobiliario explica que es una buena recomendación comprar una casa sin reformar porque no solo será más barata (el ahorro estimado es de un 25% respecto a un inmueble en buen estado), sino que también el propietario tendrá la facultad de adaptarla a su gusto. Así, Idealista ha realizado una selección de 1.200 pisos a reformar distribuidas por varias provincias de España.

Qué tener en cuenta antes de comprar un piso de banco

En un contexto de crisis tras el parón económico que supuso el confinamiento por el coronavirus, algunos bancos optaron por vender los pisos que tienen en su cartera a precios que, de acuerdo con sus anuncios, tienen un descuento del 70%. Sin embargo, el comparador HelpMyCash explica que hay que tener una serie de cautelas antes de adquirir propiedades como esta.

1. ¿Es de verdad una oferta? El primer consejo es comprobar que ese descuento es real. Tras las ofertas de los bancos pueden esconderse propiedades que se han devaluado en los últimos tiempos. Un ejemplo es recurrente: con la crisis financiera, los bancos recibieron muchos pisos por impagos de hipotecas que se ofrecieron a precios muy superiores a los actuales. Por tal razón, desde HelpMyCash aconsejan comparar el piso con otros de características similares con el fin de saber si tras ese descuento hay una operación de maquillaje.

2. Comprobar posibles desperfectos. Otra de las razones que pueden ayudar a comprender el bajo precio de un inmueble es su estado actual. Existe la posibilidad de que, tras una cuantía asequible estén desperfectos que después el comprador tenga que asumir, lo que elevaría el coste de la vivienda. Con el paso de los años, hipotéticas ocupaciones o daños de los últimos propietarios, las reparaciones reducirían, en la práctica, esa rebaja anunciada por el banco.

Así, es recomendable visitar el piso para cerciorarse de que no tiene daños o, si los tiene, que no sean demasiado graves para que la compra merezca la pena. De la misma manera, se insta a pedir a los bancos los documentos que acrediten que el piso no tiene cargas económicas de ningún tipo, como impagos de facturas o impuestos.

Beneficios de comprar un piso de un banco

El precio, si verdaderamente es competitivo, quizá se el mayor beneficio de este tipo de inmuebles. Sin embargo, el blog del portal financiero Gibobs Allbanks explica que los bancos suelen ofrecer hipotecas al 100% si se adquiere alguno de los inmuebles que tienen en cartera. Eso sí, se podrá acceder a esa financiación según el perfil de la persona y su capacidad de solvencia.