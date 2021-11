¿Netflix ahora te cuesta más? Facua pide a Consumo que sancione los "precios abusivos"

Tener acceso a Netflix, bien por una cuenta personal o bien por la de un amigo o familiar, se ha convertido en algo de lo más normal en España. La mayor plataforma de contenido bajo demanda por streaming, que ha potenciado el fin de la piratería de series y películas gracias a su política de precios asumibles para casi cualquier bolsillo. Sin embargo, en los últimos meses la compañía ha decidido aumentar sus costes, también en España, lo que ha derivado en una denuncia clara desde Facua por algo que considera "abusivo".

Los planes Estándar y Premium de Netflix son dos de las modalidades más contratadas en la plataforma gracias a que permiten, entre otras cosas, visualizar en dos y cuatro pantallas a la vez el servicio o ver el contenido en HD (HD Ultra en el caso del segundo paquete). Sin embargo, con una subida de sus precios en el último mes, han pasado de valer 11,99 y 15,99 euros a 12,99 y 17,99 euros, respectivamente, estos costes han sido denunciados por muchos usuarios.

Hasta el punto de que se ha hecho eco Facua, argumentando que este incremento que supone 12 y 24 euros, respectivamente, más al año para cada cliente no tiene justificación alguna en las clausulas de su contrato. A tal texto se remite la institución donde se refleja que en los Términos de Uso se estipula que "podemos cambiar nuestros planes de suscripción y su precio cuando lo consideremos oportuno".

Netflix argumenta que con este incremento ofrecerán "más y mejor entretenimiento" a sus clientes

Pero no ha sido este el motivo que ha señalado Netflix en su comunicado a los usuarios si no que ha esgrimido que el aumento es "poder ofrecerte más y mejor entretenimiento". Algo que no considera válido Facua y, por lo tanto, es abusivo "ya que la compañía pretende otorgarse capacidad de modificar el contrato de forma unilateral, en cualquier momento y con base en circunstancias completamente indeterminadas".

Consumo podría abrir expedientes sancionadores

Todo esto ha derivado en una denuncia ante el Ministerio de Consumo, con el objetivo de que se coordinen las actuaciones "que sean necesarias" para la apertura de expedientes sancionadoras a Netflix. Para ello, Facua se basa en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y en el Código Civil.

En dichas normativas, se estipula, entre otras razones, que son abusivas las clausulas que "reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, que concurran motivos válidos especificados en el contrato" (Artículo 85 del Real Decreto). Un enunciado que no se cumple, según la institución en el caso de la subida de Netflix, así como tampoco el hecho de que "la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes" (Artículo 1.256 del Código Civil).

La cuota de pantalla de Netflix creció 1,6 puntos en España durante el último trimestre

Por el momento, Netflix ya ha hecho oficial su incremento de los precios mientras sigue liderando el panorama audiovisual español. Los últimos estudios al respecto dieron una cuota de 73,1% entre los mayores de 18 años (1,6 puntos más que durante el primer trimestre de 2021), mientras la competencia se quedaba siempre por debajo del 30% (menos Prime Video con un 69,9%).