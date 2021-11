¿Tu calefacción es eléctrica? Pon en práctica estos siete trucos para evitar pagar de más

elEconomista Madrid

El frío ya comienza a estar presente en España y la factura de la luz sigue su escalada de precios. Así, Juan Energy, la primera comercializadora 100% sin ánimo de lucro de España, recoge siete consejos para evitar gastar demasiado en electricidad.

1. Intentar reducir el uso de luz artificial: más allá de no encender las luces cuando no se necesitan, debemos aprovechar la luz solar todo lo posible durante las horas del día: para teletrabajar, para cocinar o para estar en casa. En invierno, el día es corto, así que estas horas son clave de cara a el aumento o no de nuestra factura.

2. Apostar por luces led: su alta eficiencia energética y bajo consumo nos permitirá un ahorro mayor que si compramos bombillas normales. Las luces led tienen un coste un poco más elevado, pero, sin duda, haciendo balance merecen mucho la pena.

3. Mantener la temperatura del hogar: es necesario mantener la temperatura idónea en casa y no hacer un sobreuso de los sistemas de climatización. Por ello, es recomendable no abrir las ventanas más de 10 minutos para ventilar, con el fin de que no perdamos la temperatura del interior, que se recomienda entre 19º y 21º.

4. La importancia de aislar puertas y ventanas: si nuestra casa no está bien aislada y sellada, sufriremos pérdidas de energía que harán que necesitemos más calor y, por tanto, aumentará nuestro consumo. Un buen aislamiento es esencial para mantener el calor en los meses más fríos del año.

5. Mantener cerradas las habitaciones que no utilicemos: si hay habitaciones en casa que no estamos utilizando, es mejor tenerlas cerradas para que el calor pueda concentrarse en menos metros cuadraros y podamos, así, ahorrar energía.

6. Haz un buen uso de los electrodomésticos: evitar tener la nevera abierta mientras pensamos qué poner, tener la televisión encendida si no la estamos viendo y también poner lavadoras con poca carga. Además, es importante que seamos conscientes de los tramos más económicos para aprovecharlos de cara a poner la lavadora, el lavavajillas o cocinar.

7. Olvidémonos del stand-by: cuando están en stand-by de los aparatos electrónicos también consumen energía. Por ejemplo, es mejor apagar la TV desde el interruptor que hacerlo desde el mando a distancia hasta que la volvamos a usar.