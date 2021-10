Por qué César Carballo no está a favor de la tercera dosis de la vacuna

elEconomista Madrid

La tercera dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna ya se están administrando en España, una decisión respaldada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), pero que no tiene un consenso entre todos los expertos. Así, muchos piensan que primero habría que inmunizar a la mayor parte de la población del mundo con dos dosis. Es el caso de César Carballo, médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal.

El médico dio a conocer su postura en una de sus intervenciones en el programa laSexta Noche: "La mejor tercera dosis que se puede tener ahora es la dosis que se ponga el tercer mundo y los países donde la incidencia acumulada está disparada". "Soy una persona muy egoísta, solo pienso en mi bien, paso del tercer mundo, me da lo mismo, pero siendo el tío más egoísta del mundo la mejor tercera dosis que puedes tener ahora mismo es la dosis que se ponga el tercer mundo, en Latinoamérica, en los sitios donde la incidencia acumulada está disparada", explicó el doctor.

Sin embargo, el urgenciólogo no se quedó ahí y lanzó una directa petición a la ministra de Sanidad: "Por favor, done mi tercera dosis". "Es lo mejor que podemos hacer. Ahora mismo, la mejor tercera dosis que se puede poner la gente sana, que no está en un riesgo especial, donar la tercera dosis para que todo el mundo pueda ser vacunado".

Quién está recibiendo la tercera dosis de la vacuna en España

La vacunación con el pinchazo de refuerzo comenzó en España con el grupo 7 de riesgo, es decir, las personas con patologías previas concretas y, sobre todo, los que están en una situación de inmunosupresión patológica o secundaria a un tratamiento médico, como es el caso de las personas que han recibido un trasplante. Tras ese grupo, se tomó la decisión de también inmunizar a los ancianos que estuvieran en residencias. Y, recientemente, las autoridades sanitarias han tomado la decisión de administrarla a todas las personas mayores de 70 años.

La Comisión de Salud Pública tomó esa decisión la pasada semana y se acordó que su inmunización comenzase a partir del 25 de octubre, y siempre que hayan pasado seis meses desde la última dosis. A ellos les seguirá el grupo de 65 años, según han informado fuentes autonómicas a Europa Press. En la votación se han producido 12 votos a favor, cinco abstenciones y dos en contra (Comunidad de Madrid y Galicia).

La vacunación se realizará junto con la vacuna de la gripe, tal y como han reclamado varias comunidades autónomas como Andalucía o Castilla-La Mancha. Existen informes internos que avalan que se podría hacer siempre que se inoculen en lugares anatómicos distintos.

"El objetivo es aumentar la protección de las personas más vulnerables. Con el acuerdo adoptado hoy se continúa la línea que recoge la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19 en España y que la evidencia científica ha mostrado, que la edad es el principal factor de riesgo", explica el Ministerio de Sanidad en nota de prensa.