Última semana para cambiar pesetas en el Banco de España: cuáles se admiten, formatos y cómo hacerlo

El próximo 30 de junio terminará el plazo que el Gobierno concedió para intercambiar las últimas pesetas puestas en circulación. Con la demora por la pandemia, esta semana todo aquel que tenga de estas monedas por casa podrá aún canjearlas por su valor en euros... pues desde julio, todas aquellas que se queden sin cambiar, solo valdrán para coleccionistas.

El Banco de España recolecta, hasta el próximo miércoles, todas las pesetas que los españoles quieran desprenderse y pasarlas a su valor a euros. Con el tradicional 1 euro igual a 166,386 pesetas tan adoptado desde que el 1 de enero de 2002 dejaran de ponerse en circulación, el 30 de junio de 2021 terminará así la prórroga de seis meses que el Gobierno impuso ante las restricciones por el coronavirus.

Por lo tanto, todas aquellas que no se entreguen pasada esta fecha ya solo tendrán un valor sentimental y su precio solo podrá ser canjeado ante coleccionistas. Pero no todo vale y el Banco de España ha dejado claro que tanto los billetes como las monedas deben estar "no tan deteriorados como para no ser reconocidos". Es decir, toda peseta presentada debe poderse identificar o no estar partida por la mitad.

¿Qué pesetas se pueden entregar?

Con 16 monedas y 50 billetes en circulación desde 1939, en diferentes formatos que se pueden apreciar en sendos pdf que el Banco de España tiene publicados (aquí las monedas y aquí los billetes), las anteriores a estas deben ser analizadas por expertos.

Es decir, todas aquellas pesetas que van desde 1936 hasta el final de la Guerra Civil deben pasar por un control previo para autentificar su valor, así como también las monedas que haya conmemorativas, de colección o especiales.

¿En qué volúmenes se pueden entregar?

Admitiéndose cualquier empaquetado, es decir, se pueden llevar las pesetas que se deseen en cajas, bolsas, mochilas... eso sí, las grandes cantidades solo se admiten en unidades específicas. Una condición que afecta a los volúmenes de más de 1.000 pesetas y en condiciones diferentes según el valor.

- 500, 200 y 100 pesetas, en cajas o bolsas de 1.000 piezas.

- 50 y 25 pesetas, en cajas o bolsas de 2.000 piezas.

- 10 pesetas, en cajas o bolsas de 2.500 piezas.

- 5 pesetas, en cajas o bolsas de 4.000 piezas.

- 1 peseta, en cajas o bolsas de 10.000 piezas.

¿Cómo se intercambian las pesetas?

En los últimos meses y para evitar grandes aglomeraciones, el Banco de España ha puesto como condición para presentar pesetas solicitar una cita previa. Sin embargo, en los últimos días ha levantado esta medida por lo que ya no es necesario dirigirse antes a la web de la institución aunque si se tiene ya cita, se tendrá preferencia.

En cualquiera de las 15 sucursales repartidas por todo el país (hay mínimo una por CC.AA. excepto en Cantabria, La Rioja y Navarra, cuyas más cercanas están en Oviedo, Bilbao o Zaragoza) o en la sede central de Madrid (calle Alcalá, 48), el Banco de España recibe hasta el citado 30 de junio a todos aquellos españoles que quieran desprenderse de sus últimas pesetas.

Además, para los no residentes en España, el Banco de España también habilita el correo postal, aunque sin intercambiar monedas, y el proceso electrónico para el que es necesario registrarse con el sistema Cl@ve.

Más de 1.500 millones sin canjear

Según los últimos datos publicados, los españoles conservaban hasta el mes de abril un total de 263.888 millones de pesetas o, lo que es lo mismo, 1.586 millones de euros. De estas, 130.613 millones estaban en monedas (785 millones de euros), mientras que 133.275 millones se encontraban en billetes (801 millones de euros).