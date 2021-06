Por qué se teme un retraso de los viajes del Imserso 2021

elEconomista Madrid

El Gobierno espera que los viajes del Imserso se reanuden con normalidad el próximo mes de octubre. Sin embargo, la patronal está preocupada porque todavía no se ha aprobado en Consejo de Ministros el pliego de condiciones. Así, prevén un claro retraso de la temporada.

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, garantizó el pasado jueves que el programa del Imserso llegará a octubre "en los plazos tradicionales". Así, se comprometió a que se aprobaría el pliego de condiciones en el Consejo de Ministros del pasado martes. Sin embargo, es algo que no ha sucedido. Por ello, la patronal está preocupada y presiona al Gobierno.

En este sentido, el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor, ha vuelto a criticar con dureza la actitud del Gobierno hacia el programa de vacaciones sociales del Imserso, que ha tildado de "incomprensión crónica", al sostener que aún no se ha aprobado el pliego de condiciones. El presidente de Hosbec ha insistido en que los hoteles llevan "muchos meses" trabajando con los ministerios y organismos implicados para transmitirles la necesidad de acometer con urgencia la próxima campaña del programa. "Pero no lo entienden o están en otra órbita", ha asegurado Mayor, quien ha considerado "incomprensible" que en estas fechas aún no se haya aprobado el pliego de condiciones por el Consejo de Ministros.

Esta presión también llega por parte de la política. Así, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados relativa al programa de turismo del Imserso para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. El objetivo de esta iniciativa parlamentaria presentada por Ciudadanos es la puesta en marcha del programa "en el menor plazo posible" y aspirar, en concreto, a que esté ya activo desde la temporada de verano.

Cuándo se aprobarán los viajes del Imserso

Las previsiones es que el pliego de condiciones sea aprobado por el Consejo de Ministros el próximo martes o, como muy tarde, la tercera semana de junio. Tras esa luz verde, comienza periodo de hasta tres meses para celebrar el concurso, anunciar los ganadores y comenzar su comercialización. Sin embargo, las empresas aspirantes tiene opción a recurso, lo que provocaría un mayor retraso.

Por qué se está produciendo el retraso de los viajes del Imserso

El portal especializado 65ymás apunta que la razón de este retraso puede estar en la actualización de precios que pide la patronal, pues reclaman que en muchas ocasiones están trabajando por debajo del coste de producción. Además, esa negociación intervienen dos ministerios: el de Industria, Turismo y Comercio, del PSOE, y el de Asuntos Sociales, de Unidas Podemos.