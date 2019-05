Batet devuelve al Supremo la responsabilidad de suspender como diputados a los presos electos del procés

La nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha devuelto la pelota al Tribunal Supremo (TS) respecto a la suspensión como diputados de los presos electos del procés que el órgano judicial encomendó a las Cortes el viernes pasado.

Tras su visita al Rey Felipe VI este miércoles, Batet ha dado una rueda de prensa en la que ha informado de que, nada más tomar posesión como presidenta del Congreso, solicitó al Supremo que informe a la Cámara de las consecuencias de la aplicación de la ley procesal para el ejercicio de la función parlamentaria de los cuatro diputados que están siendo juzgados y se encuentran en prisión preventiva (Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez).

Batet ha subrayado que la función jurisdiccional pertenece exclusivamente al Poder Judicial, en este caso al Supremo, dejando ver con ello que es a los magistrados a quienes corresponde determinar si esos diputados deben ser o no suspendidos, y a la Mesa le corresponderá, en su caso, materializar esa decisión y hacerla efectiva.

También ha transmitido que no sabe cuándo responderá el Supremo a su petición de información adicional, que en todo caso no dilata la decisión sino, más bien al contrario, ha incidido, pone en marcha ya el proceso adecuado para poder llegar "lo antes posible" a esa decisión. La Mesa, en su caso, podría solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara, pero será una petición "colegiada", ha matizado.

Según sus explicaciones, el escrito enviado por el Supremo el pasado viernes se refería solo a la sesión constitutiva, pero "parece adecuado" conocer cómo afecta esa situación a toda la legislatura, ha precisado. En su propio escrito, Batet solicita un informe sobre la aplicación a los cuatro diputados en prisión preventiva del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), lo que implicaría suspenderlos de funciones.

Así lo han precisado a EP fuentes del alto tribunal, que han añadido que este escrito se une al enviado también este miércoles por la Fiscalía instando la aplicación dicho precepto legal de forma inmediata a los cuatro diputados y tambén al senador Raül Romeva. La Sala no tiene previsto contestar hoy al estar celebrando el juicio, según las mismas fuentes.

Con todo, y pese a suponer esto que la respuesta del Supremo aún no estará lista, Batet ha decidido convocar a la Mesa este jueves a las 12:30. No se espera que de la reunión salga ninguna decisión de calado al respecto más allá de abordar el asunto. Batet ha enfatizado que no tiene voluntad de "obstaculizar" ni "privar" de sus funciones a la Mesa, "todo lo contrario", y que la cuestión se abordará en dicha cita, en la que todos sus miembros podrán expresar sus posiciones.

El PSOE sale al paso contra las críticas de que busca dilatar la suspensión a después del 26-M

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado en un acto en Gijón que "en absoluto" se está dilatando por motivos electoralistas el informe jurídico acerca de la posibilidad de suspender a los políticos presos.

Ha apuntado, por contra, que lo que hacen otros que apuran siempre el sosiego de las decisiones de la Justicia es utilizarlo electoralmente. "Ellos sí que lo utilizan electoralmente, ha remarcado, para recalcar que lo que se vio este martes fue "un uso electoral".

Unidas Podemos se lo piensa

Aunque todavía faltan pasos hasta que la Mesa llegue a pronunciarse mediante su voto a la medida, algunas posturas se van definiendo. Mientras que PP y Ciudadanos no albergan ninguna duda y ya han presionado para una suspensión inmediata, los socialistas parece que se ceñirán a aplicar la suspensión si así lo dictaminan los servicios jurídicos de la Cámara.

La gran duda era Unidas Podemos, que hasta ahora ha mantenido la ambigüedad, si bien este miércoles ha apuntado que podrían votar contra la suspensión. Así lo ha expresado el diputado Jaume Asens, quien ha reconocido que el grupo confederal se plantea que sus dos representantes en la Mesa del Congreso, Gloria Elizo y Gerardo Pisarello, voten en contra de la suspensión. No obstante, Asens ha matizado que es una opción que se está debatiendo en el seno del grupo a "la espera de informes.

Pese a que la mayoría de la Mesa corresponde ahora a PSOE y Unidas Podemos, la aplicación de la suspensión saldría adelante con los votos de los socialistas, PP y Ciudadanos, que suman siete de los nueve puestos. Otra cosa sería el brete que se le abriría al PSOE, con su primer choque sonado de la legislatura con el que va a ser su principal socio.