DWS: "El pacto comercial tendrá que llegar este trimestre, en mayo a más tardar"

Sean Taylor, director de inversiones y jefe de renta variable de emergentes en DWS, es además el gestor del DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities, un fondo de renta variable que combina las oportunidades que ofrecen los mercados emergentes sostenibles y que aterrizó en España a mediados del año pasado. El experto opina sobre la situación actual de estos mercados y explica su manera de invertir en ellos con el conflicto comercial entre EEUU y China aún por resolver como telón de fondo.

Históricamente, el índice de emergentes ha batido a su referencia global, pero 2019 cerró con una brecha de 9 puntos de rentabilidad. ¿Cómo se explica, teniendo en cuenta los retornos de las bolsas de Rusia, China o Brasil?

La razón principal para explicar este retraso está en el asunto comercial, así como en el fondo del comportamiento del mercado global. Brasil está siendo un mercado fantástico, pero solo representa en torno a un 8% del índice. China y el mercado asiático lo han hecho muy bien, pero el denostado MSCI China no. El resto son acciones chinas cotizadas en Hong Kong. Creo que estos niveles se han frenado por las protestas, de modo que ha sido la suma de las protestas en Hong Kong y la cuestión comercial.

¿Cómo cree que acabará la disputa arancelaria?

Trump necesita un acuerdo para tener más oportunidad de ser reelegido. La política de bajar tipos de interés está perdiendo efecto sobre el crecimiento de EEUU y no habrá crecimiento recortando tipos. El problema no se va a resolver sin alcanzar antes un acuerdo, que tendrá que llegar en el primer trimestre, mayo a más tardar. Por parte de China, están más preocupados de no tener que negociar con los demócratas, que probablemente tendrán condiciones que puedan no ser económicas. La otra cuestión es sobre el deseo de Trump de arreglar la situación en Corea del Norte, y el único modo que tiene de hacerlo es con ayuda de China. Algunos de mis compañeros americanos dicen que "probablemente, Trump sea el presidente más amistoso que China va a tener en los próximos diez años".

¿Qué países serán los más beneficiados, si se ratifica un acuerdo?

Actualmente, vemos estabilidad en emergentes, de modo que si hay un acuerdo, los retornos serán mucho mejores. A corto plazo, creo que todos los emergentes se beneficiarán y, principalmente, la industria de semiconductores. Por países, Taiwán y China serán las áreas más favorecidas, junto a Japón.

Hay una percepción de que la inversión en emergentes es un riesgo por la inestabilidad. ¿Está cambiando esta visión por el panorama político actual en los desarrollados?

No creo que el riesgo político en emergentes haya mejorado, creo que el riesgo en los desarrollados va a peor. Por regiones, Asia ha mejorado, pero en Latinoamérica y Oriente Medio ha ido a peor. En China, la campaña anticorrupción del presidente Xi ha hecho la política local estable, porque está centrada en mejorar la calidad de vida de la gente. En India, Modi ha realizado una gran transformación del Congreso, con reformas que han impulsado toneladas de capital. Pero el mayor riesgo en un país con muchos jóvenes es el desempleo. Creo que aquí el mayor riesgo está en Tailandia, Indonesia y Sudáfrica.

Estos mercados suelen gozar de mala reputación por la volatilidad. ¿Confunden los inversores volatilidad con riesgo?

Probablemente. Si miras a la volatilidad actual en emergentes, es menor que en Europa. Y en particular, en Asia, que es el 80% del índice emergente. Algo que reducirá la volatilidad en emergentes en los próximos cinco o diez años es el desarrollo de la industria de fondos locales. En India, por ejemplo, en los últimos cinco años no ha habido flujos domésticos ni compradores locales y desde la llegada de Modi está tratando de cambiar un sistema monetario ineficiente por uno más eficaz.

¿Es mayor la oportunidad de inversión en emergentes ahora que cuando la Reserva Federal empezó a bajar tipos el pasado julio?

No realmente. Creo que la Fed es neutral para los mercados emergentes, ya que los efectos de las decisiones de EEUU en estos mercados tardan en llegar. En 2020 pensamos que todos los bancos centrales asiáticos reducirán los tipos, debido a los recortes de 2019.

¿Cómo es su proceso de inversión?

En primer lugar, países y divisas importan. Lo segundo es tener personas trabajando sobre el terreno, que entiendan ese mercado. Y tercero, los tiempos en emergentes son un reflejo de nuestra posición de liquidez. En este momento, hay un gran debate sobre growth contra value. Los tres mercados value en emergentes son China, Brasil y Rusia. Pero quizá es mejor comprar una compañía de calidad en Taiwán a largo plazo. En emergentes lo que está realmente barato son las empresas de IT que se han visto perjudicadas por la guerra comercial, como los semiconductores, los proveedores de Apple

¿Cuál es la distribución geográfica de su cartera?

Estamos sobreponderados en Asia, principalmente en India, Tailandia y China. Somos neutrales en Corea del Sur, pero con sobreponderación tecnológica allí. En Latinoamérica, sobreponderamos Brasil, y en Oriente Medio, Rusia. Si el escenario global se torna más positivo, el pacto comercial ocurre y los PMI mejoran nos gustaría subir peso en China, Corea y Taiwán y probablemente también en India y Tailandia.