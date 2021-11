Temor a una nueva burbuja inmobiliaria con los precios de compra y alquiler al alza

El miedo a una nueva burbuja inmobiliaria vuelve a sobrevolar entre los ciudadanos españoles. La percepción de que esa situación podría repetirse ha subido hasta los 6,1 puntos sobre 10 en el mes de septiembre, frente a los 5,7 registrados en febrero. Así se pone de manifiesto en el informe Radiografía del mercado de la vivienda en el segundo semestre de 2021 elaborado por Fotocasa, que explica que desde que estalló la pandemia se había moderado la percepción de un escenario de este tipo.

El 53% de los particulares señalan a los precios del alquiler como el principal motivo del aumento de septiembre, mientras que otro 48% se refiere a los precios de compra. "Con la llegada de la pandemia muchos españoles esperaban que los precios, especialmente de compra, bajaran drásticamente y esto no está ocurriendo. Tampoco estamos viendo grandes subidas, pero los precios se están manteniendo cerca del 2% de incremento", explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

La experta añade que el hecho de que los precios no estén cayendo con la fuerza esperada puede ser uno de los motivos que lleven a los españoles a pensar que estamos próximos a una burbuja inmobiliaria. Sin embargo, deja claro que el portal no cree que estemos ante una nueva burbuja inmobiliaria.

"No pensamos que haya ahora mismo peligro de estar cercanos a ello. En primer lugar, porque los precios no están subiendo de forma desorbitada y ahora mismo el precio medio de la vivienda de segunda mano está casi un -40% por debajo de los años del boom inmobiliario. En segundo lugar, es que, aunque los bancos están danto hipotecas y mantienen el grifo del crédito abierto, están siendo mucho más cautos y comedidos que en el pasado. Las financiaciones no superan en ningún caso el 90% del total hipotecado y se están buscando perfiles con cierta solvencia", añade Matos.

Sentimiento de propiedad

El informe de Fotocasa también constata que el sentimiento de propiedad sigue muy arraigado en España. En concreto, 9 de cada 10 particulares mayores de edad activos en el mercado de vivienda valoran de forma positiva o neutral la idea de que el sentimiento de propiedad sigue muy arraigado en la mentalidad de los españoles. Su grado de acuerdo sobre esta idea es, de media, de 7,6 puntos sobre 10.

El texto añade que con "esa buena predisposición hacia la vivienda de propiedad, es lógico que también sean favorables (7,2 puntos) a la idea de que el precio del alquiler hace que compense pagar más una hipoteca". Este marco favorable a la compraventa incluso se consolida cuando se les pregunta si la tendencia del mercado es a alquilar más y comprar menos: hace seis meses, un 45% se mostraba a favor de esta idea y ahora son el 37%.

Por el contrario, aunque de forma ligera, la tendencia de los argumentos que sustentan la imagen de la vivienda en términos patrimoniales ha cambiado de sentido y ha comenzado a descender. Así, la consideración de la compra de vivienda como una buena inversión concitaba un apoyo de 7,1 puntos en febrero y en agosto ha descendido a 6,9 enteros.

Relacionados Adicae avisa de que estamos en el paso previo a una nueva burbuja inmobiliaria