Profesionalizar el mercado del alquiler: las claves del imparable auge del build-to-rent en España

Obra nueva para alquilar. El fenómeno del build-to-rent o construir para alquilar se está afianzando en España y cada vez capta más el interés de los inversores que compran edificios para arrendar viviendas, sobre todo a los jóvenes. Tal es el auge, que el negocio podría cambiar el mercado inmobiliario para siempre.

Los clientes principales son los perfiles jóvenes que no acceden al mercado de la vivienda como antes, bien por no poder hacer frente a una hipoteca o por que en ellos no ha arraigado la cultura de la compra asentada en generaciones previas. El inversor construye un inmueble y alquila las viviendas; es "la profesionalización del mercado del alquiler", según apunta Emiliano Bermúdez, subdirector general de Donpiso.

Los inversores buscan sacar provecho del hueco que ahora no cubre el mercado del alquiler por falta de adaptación a los cambios en la demanda. Actualmente, solo el 24% del parqué de inmuebles en España es de alquiler, mientras que el 76% restante son propiedades. Esto, según Bermúdez, se traduce en "una falta de oferta evidente", que provoca que se encarezca el precio de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades.

Un estudio de BNP Paribas Real Estate ha puesto cifras a la expansión y estima que en los próximos 2 años se construirán 17.000 pisos build-to-rent y que para 2028 habrá en torno a 85.000 de estos inmuebles en España.

La forma de construir también es diferente de la tradicional obra de promotoras para compraventa. El construido para alquilar "no es el clásico edificio de pisos nuevos al uso, sino que tiene una serie de particularidades asociadas a su finalidad", explica el experto.

Así, ya no importa tanto el espacio como "la comodidad y la oferta de servicio" y se priman "los espacios comunes y las prestaciones del edificio": que tenga gimnasio, espacios de trabajo o terrazas es un plus porque se promueve "crear comunidad".

Los inversores ofrecen al inquilino un espacio nuevo más cómodo y con mejores prestaciones frente a un alquiler tradicional que normalmente oferta viviendas de segunda mano y con una reforma pendiente. Además, destaca Bermúdez como clave de un negocio del que ya hay quien alerta de posible burbuja, los materiales de construcción buscan "eficiencia y resistencia" frente a estética para asegurar la durabilidad tanto del inmueble como de los inquilinos.

Tendencia extensiva al alquiler social

Esta tendencia parece que será extensiva en la construcción de viviendas de alquiler social, unas nuevas construcciones que en su mayoría (85%) se dedican en la actualidad a la venta. Según las previsiones del ministerio de Fomento, este porcentaje se equipará al 50% con el mercado del alquiler próximamente, aumentado el parqué público de alquiler español.

También se espera que esta modalidad sirva para "diversificar el sistema del alquiler", que en España está en su 95%, copado por los pequeños propietarios, según datos de Huellas by Sareb.