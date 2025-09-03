Alibuilding logra licencia para levantar 227 viviendas en Alicante

Alibuilding, la promotora alicantina perteneciente al holding Aligrupo,de los fundadores y antiguos dueños de Goldcar, los hermanos Alcaraz, continúa ampliando sus promociones en la provincia después de más que duplicar su beneficio el año pasado.

La empresa ha logrado licencia de construcción para sus nuevos proyectos en las localidades de San Juan, municipio vecino a la capital de la provincia, y en la primera fase de su proyecto en Finestrat, muy cerca de Benidorm, para generar un total de 227 viviendas.

Con estas dos autorizaciones, Alibuilding arranca el último cuatrimestre del año con el impulso de dos proyectos, que se suman a los que está ejecutando en El Campello (Alborán Beach) y Jávea (Jávea Beach), además de las fases de Polop Hills, Polop Hills Nature (Marina Baixa) y Bonalba Green (Mutxamel).

El director general de Alibuilding, José Antonio Izquierdo, ha explicado que estas licencias municipales permiten el desarrollo de los nuevos proyectos de la marca, que consolida su actividad en la Costa Blanca de norte a sur. El máximo responsable de la promotora ha comentado que con el proyecto de San Juan se ofrece un producto adaptado a las necesidades de muchas familias, que buscan una vivienda en un entorno urbano, dentro del área metropolitana de Alicante.

Los proyectos

En San Juan se prevé la construcción de 161 apartamentos en un bloque de seis alturas, que ocupa un terreno de 2.865 metros cuadrados con una edificabilidad de más de 14.400 metros cuadrados. Esta promoción está ubicada en el corazón del municipio, en la continuación de la Avenida de la Rambla, entre el Ayuntamiento y el Centro Cultural y Biblioteca Municipal.

En Finestrat, la previsión es construir una primera fase de las tres que conforman la promoción. En esta primera fase se ejecutarán cuatro de los nueve bloques de viviendas previstos. El arranque de la promoción supondrá la construcción de las primeras 66 viviendas de un total previsto de 138. Este futuro residencial contará con zonas comunes ajardinadas, áreas infantiles, instalaciones deportivas y un área de piscina.

Alibuilding cerró el ejercicio de 2024 con una cifra de negocio de 89,3 millones de euros, que representa un 81,5% de incremento con respecto al ejercicio anterior. La empresa registró un beneficio de 12,5 millones de euros, un 142% más.

En el año 2024 la inmobiliaria culminó la entrega de un total de 220 viviendas. Por su parte, la cifra de negocio de Aligrupo en conjunto alcanzó los 105 millones de euros con la filial promotora como gran motor.