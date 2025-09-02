Expertos en reformas alertan de los imprescindibles en los que fijarse antes de comprar un piso: "Eso significa que han puesto un suelo encima del antiguo"

Comprar un piso puede ser un proceso confuso, ya que no todo el mundo sabe a qué detalles debería prestar especial atención cuando se hace una visita, para evitar en un futuro encontrarse con problemas inesperados y tener que adentrarse en grandes reformas no deseadas en la vivienda. Desde IM Reformas, una empresa dedicada a reformas integrales en viviendas, han lanzado un vídeo con tres de las claves en las que todo el mundo debería fijarse.

El primero de los tres puntos es el suelo de la vivienda en cuestión, ya que, aunque de primeras pueda no parecerlo, contiene información muy valiosa: "Muchas veces al entrar se ve un pequeño escalón, y la gente no le da mucha importancia, pero normalmente eso significa que han puesto un suelo encima del antiguo", informan.

Así pues, los problemas que nos puede dar a largo plazo dependerán del tipo de suelo que había previamente, ya que, "si está sobre azulejo, todo bien; pero si está sobre parqué, puede darte problemas", ya que puede llegar a levantarse.

Por otro lado, otro punto clave es el cuadro eléctrico, ya que deberíamos comprobar si la electricidad está cambiada. Para ello, según alertan, hay que observar el cuadro eléctrico: si es pequeño, "con dos o tres diferenciales", podemos tener por seguro que la electricidad no está cambiada.

En cambio, si nos encontramos con un cuadro actualizado y moderno, es un indicador de que la instalación eléctrica está cambiada, "según normativa".

Por último, hacen especial hincapié en las ventanas, ya que de ellas dependerá nuestro gasto en calefacción, por lo que recomiendan comprobar si aíslan realmente o no: "Si encontramos ventanas finitas y metálicas, quiere decir que son antiguas y que apenas aíslan, así que seguramente vas a tener que cambiarlas".