La concentración de viviendas turísticas cae en España: estás son las provincias con mayores descensos

La concentración de viviendas turísticas se reduce en España. En el último año, el (VUTs) por kilómetro cuadrado, el índice que mide el grado de acumulación, se redujo en 0,2 puntos de media en todo el país, pasando de 6,8 a 6,6. Los descensos fueron más destacados se registraron en Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Pontevedra, frente a repuntes en Málaga, Sevilla y Girona. Así lo demuestra Mabrian, firma global de inteligencia turística y asesoría para destinos, en un estudio sobre la evolución interanual de la Concentración de la Oferta de Viviendas de Uso Turístico.

Con el objetivo de evaluar si las regulaciones autonómicas y regionales, junto con la entrada en vigor del Registro Único de Alquileres Turísticos, han contribuido a reducir la concentración de viviendas de uso turístico en España, Mabrian ha analizado la evolución interanual de la Concentración de la Oferta de Vivienda Turística en España, calculando el número de propiedades destinadas al alquiler vacacional disponibles en agosto de 2025 por cada kilómetro cuadrado poblado, excluyendo las áreas sin población ni oferta (como parques naturales) para las 50 provincias españolas.

Como explica Carlos Cendra, socio y Director de Marketing y Comunicación de Mabrian, "aunque el descenso medio de la concentración de la oferta de vivienda turística a nivel nacional es discreto, el comportamiento de este indicador por provincias muestra el efecto tanto de las regulaciones que han entrado en vigor recientemente como de los recursos dedicados, en todos los niveles de la administración, a monitorizar y regularizar esta oferta".

El estudio de Mabrian revela que Alicante (-1,2 puntos), Santa Cruz de Tenerife y Pontevedra (-0,8 en ambos casos) son las provincias que más han reducido la concentración de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado desde agosto de 2024. En Alicante, segunda provincia con mayor proporción de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado habitado en España, el indicador pasa en concreto de 20 a 18,80 en un año; en Santa Cruz de Tenerife, se reduce de 14,38 a 13,57; y en Pontevedra, de 6,14 a 5,32.

En otras provincias con destinos de verano muy demandados, como Valencia, Tarragona, Murcia, Cantabria y A Coruña, el ratio de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado poblado también ha disminuido. En cada kilómetro cuadrado, Valencia dispone de 11,34 viviendas turísticas de media; Murcia, de 6,58; Cantabria, de 5,05; y A Coruña, de 4,02.

Y en la misma línea también, las provincias de Castellón (-0,6 puntos, con un ratio de 10,55) y Cádiz (-0,5 puntos, con un ratio de 13,36) también han reducido su concentración de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado habitado. A ellas se suman Guipúzcoa, Baleares y Asturias, que bajan 0,4 puntos desde el pasado año, con proporciones de 8,07, 6,71 y 4,67 viviendas, respectivamente.

En provincias como Las Palmas, Navarra, Huesca o Lugo, el descenso es de 0,2 puntos, un porcentaje similar a la media nacional. "La puesta en marcha de la normativa estatal de registro único de vivienda turística en el mes de julio, y la colaboración de portales, como Airbnb, en su aplicación, ha hecho que este mes sea clave para las provincias donde se ha reducido la concentración de propiedades destinadas al alquiler turístico", apunta el portavoz de Mabrian, parte de The Data Appeal Company, una firma de Almawave Group.

En su opinión, esto "sugiere un escenario de reordenación de la oferta ante la entrada en vigor del Registro Único de Alquileres Turísticos", con descensos especialmente significativos en provincias como Alicante, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Castellón o Murcia, que registraron las mayores caídas en este indicador precisamente entre julio y agosto de este año. En otros territorios, la reducción ha sido más gradual, como en Cádiz, Valencia, Tarragona, Guipúzcoa o Baleares, "mostrando el efecto combinado de las políticas autonómicas y locales junto con el horizonte regulador que plantea el registro nacional", añade.

La concentración repunta en algunas provincias

Entre las diez provincias con mayor proporción de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado habitado, solo Málaga (+0,4 puntos), Sevilla (+0,5) y Girona (+0,1) experimentan aumentos interanuales en este indicador. Málaga, la provincia con mayor concentración de vivienda turística en España, alcanza 19,31 alquileres turísticos por kilómetro cuadrado; Sevilla, 12,49; y Girona, 11,40.

El resto de provincias muestra incrementos leves, como Granada, Vizcaya o Córdoba (+0,2 puntos interanual); o se mantienen estables, como Madrid y Barcelona, con 16,04 y 13,04 viviendas por kilómetro cuadrado habitado, respectivamente. En otros destinos, el indicador sube muy ligeramente (+0,1 puntos): son los casos de Girona, Almería, Huelva o La Rioja.

"Nuestra inteligencia de datos pone de manifiesto cómo las viviendas de uso turístico condicionan de forma determinante la concentración de la oferta en numerosos destinos y por ello es clave hacer un seguimiento exhaustivo", comenta Cendra, subrayando que "las oscilaciones que vemos en este indicador para el alquiler turístico no se repiten en la oferta hotelera, que se mantiene mucho más estable". En este sentido, el experto de Mabrian, aboga por "aprovechar la tecnología y los datos como herramienta estratégica para que administraciones y comunidades locales encuentren un equilibrio sostenible entre la actividad económica y la calidad de vida ciudadana".