El mapa de las 10 calles más caras para comprar vivienda en España

De más de 12 millones de euros a poco menos de siete. Es la horquilla media de precios que hay que pagar por adquirir una vivienda en las diez calles más caras de España, todas repartidas en municipios de las provincias de Málaga, Barcelona y Baleares.

Un ranking elaborado por Idealista en base a los anuncios publicados en la plataforma indica que la calle más exclusiva de España para comprar vivienda se encuentra en Benahavís (Málaga) y abarca toda la urbanización Coto Zagaleta. En ella, los propietarios piden de media 12.366.846 euros a los posibles compradores.

Por detrás, a más de tres millones de euros de distancia, se sitúa Avenida Supermaresme, en el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres, con un precio medio de 9.063.833 euros., y en tercera posición aparece Camí des Salinar, en la localidad mallorquina de Andratx, con viviendas a la venta con un precio medio de 8.909.375 euros.

Otra calle mallorquina, la de Binicaubell en Palma, ocupa el cuarto puesto, con 8.848.571 euros de media. Le sigue la Carretera A-397, de nuevo en Benahavís, con un precio medio de 8.592.000 euros. Sin salir del litoral malagueño, en el sexto puesto se cuela Calle Vivaldi, con un precio medio de 7.681.750 euros, y en el séptimo, la Calle Albinoni, con 7.615.480 euros, ambas de Marbella. En Carrer Congre (Andratx) las viviendas cuentan con un precio medio de 7.106.071 euros que les sitúa en la octava plaza. Cierran el top 10 otras dos calles de Marbella: la calle Wagner (7.033.733 euros) en el noveno puesto, y la urbanización Cascada de Camoján, con 6.870.131 euros de media.

El análisis aporta otro ranking con las calles más exclusivas de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas. Además de las tres comunidades con calles en las 10 primeras posiciones, otras seis autonomías tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros: Canarias (6.471.111 euros), Comunidad de Madrid (5.458.278 euros), Comunidad Valenciana (4.960.000 euros), Galicia (1.742.786 euros), Euskadi (1.661.214 euros) y Cantabria (1.013.894 euros).

La región más económica entre las más caras es Navarra, donde su calle más cara tiene un precio medio de 302.665 euros, seguida por Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).