Dejó su carrera de policía para convertirse en rentista y ahora tiene 16 pisos: "Yo voy a alquilar siempre al precio más caro que pueda"

El precio de la vivienda en propiedad y en alquiler es un problema creciente para una buena parte de la ciudadanía que tiene dificultades para acceder a un piso en cualquiera de estos regímenes y, al calor de esta problemática, muchos testimonios avivan la polémica acerca de la vulnerabilidad de las personas que tienen menos recursos. Es el caso de Pascual Ariño.

Ariño, que se define a sí mismo en su perfil de Instagram (@pascual.arino tiene más de 117.000 seguidores en el momento de la redacción de este artículo) como "experto en inversiones inmobiliarias" y presume de haber conseguido pasar "de 0 a 15 propiedades sin ahorros", fue policía hasta 2022, aunque antes de esa fecha ya había empezado a crear esa carrera de inversor que ahora se encuentra en su punto álgido.

En una entrevista en La Voz de Galicia, Ariño relata que tiene 16 pisos en propiedad y que no vive en ninguno de ellos. Para llegar a esto, hubo momentos en los que tuvo hasta ocho hipotecas a la vez que los bancos le concedieron "porque yo, con cada casa, ganaba más dinero".

Ariño explica que ahora vive de forma holgada con las rentas que le generan los alquileres que tiene y afirma que va "a alquilar siempre al precio más caro que pueda" y que, en todo caso, esos precios no los marca él, ya que "los precios los marca el mercado".

El inversor explica que su primera compra de vivienda fue en 2010, pero fue un error y acabó perdiendo dinero. Años después, y tras quedarse sin opciones de ascender a medio plazo en la Policía a causa de un expediente "que, al final, se archivó, porque no había hecho absolutamente nada", decidió apostar por la compra de vivienda para ganar dinero.

Una casa cada año

"Empecé a comprar una casa cada año. La segunda la compré con un préstamo personal. Y en el 2014, fue con una hipoteca. En el 2015, con otra. Y en el 2016, otra... Al final tuve ocho hipotecas", relata Ariño en la entrevista al medio gallego.

Ariño asegura que ha comprado propiedades "de todo tipo" y que, ante todo, busca compras "con descuento" y a las que poder sacar una rentabilidad de entre el 10 y el 20%. "Alquiler vacacional, pero también alquiler tradicional, que es lo que más hago. Y alquiler por habitaciones. En cuanto a las propiedades, he comprado pisos de 30.000, 40.000, 50.000 euros, de 100.000 euros también...", explica.

Ahora, Ariño vive en una vivienda en alquiler con una renta de 4.500 euros mensuales. Un piso que, en su opinión, "no es rentable para comprar porque vale más de un millón de euros" y porque, para que fuese rentable "debería sacar por lo menos 10.000 euros al mes de alquiler".

"Me tiré seis meses en el sofá sin hacer nada y jugando a la Play"

El inversor asegura que solo "podría vivir solo de rentas", aunque ha optado por dedicarse también a algo que le gusta: "A la formación y a enseñar que otra gente pueda hacer lo mismo que yo".

Cuando se retiró como policía, Ariño intentó contentarse solo con la vida contemplativa, pero dice que a los seis meses se cansó: "Me tiré seis meses en el sofá sin hacer nada y jugando a la Play. Pero eso no me llenaba. Mi entorno no tenía el dinero que tenía yo, y tengo un hijo. ¿Qué hacía todo el día sin hacer nada? Y como me gustan las inversiones inmobiliarias, comencé a hablar de ellas en las redes sociales".

El experto no va a quedarse en esos 16 pisos de su propiedad. "Sin esforzarme, voy a llegar a los 30 mínimo. De eso no tengo ninguna duda. Luego ya, dependerá de lo que yo quiera. Al principio vivía por debajo de mis posibilidades para poder invertir y ahora la verdad es que estoy gastando bastante dinero", resume.