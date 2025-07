Un abogado laboralista advierte de los casos en los que no puedes viajar estando de baja: "La empresa te puede despedir sin indemnización"

Cuando un trabajador se encuentra de baja por una lesión o enfermedad, independientemente del origen de la misma, se llega a la creencia común de que ese estado le imposibilita disfrutar de actos destinados a trabajadores en alta como, por ejemplo, viajar y estar de vacaciones. Algo que, como casi siempre sucede con este tipo de creencias, solo es cierto en determinados casos.

Es de lo que se ha encargado de explicar Juanma Lorente, abogado laboralista, en su perfil de TikTok. El experto asegura que, por norma general, "puedes viajar estando de baja en tu trabajo", pero "con cuidado de no hacer nada que vaya a fastidiarte más todavía la razón por la que estás de baja".

Lorente informa de que el trabajador que desee viajar estando de baja médica ha de cumplir un requisito imprescindible: "Lo más importante que tienes que tener en cuenta cuando estás de baja es que no puedes realizar actividades que vayan a retrasar tu curación o que perjudiquen la dolencia que se supone que tienes".

Lorente pone ejemplos para explicar cómo aplica esta premisa en la vida real de los trabajadores: "Si tienes dificultades para andar porque tienes problemas graves en una rodilla, no es lo más lógico irte de viaje. Cuando uno se va de viaje pues hace turismo, camina, visita sitios...y si tienes la rodilla así y no puedes prácticamente andar pues lo normal es que no te vayas de viaje".

En esos casos, indica Lorente, "si se supone que tienes la rodilla así y te pillan haciendo turismo por una ciudad, la empresa te puede despedir sin indemnización".

Otra cosa sería, si, por ejemplo, el trabajador sufriese sufriese un problema en un hombro o tuviese el brazo en cabestrillo. En ese caso, afirma Lorente, "irte de viaje tampoco va a retrasar tu curación" y "vas a hacer lo mismo aquí que en Groenlandia". El abogado va más allá y detalla que en casos de ansiedad o depresión "igual puede ser hasta positivo que salgas de casa, que visites sitios nuevos para recuperarte".

Por todo esto, el abogado asevera que "si te pillan de viaje estando con ansiedad o con un problema en el hombro, la empresa en teoría no tendría razones legales para despedirte".

La clave de todo, resume Lorente, es que en el fondo el viaje en sí "no es lo importante" y lo que realmente importa es "que esas actividades que vayas a hacer de viaje o vayas a hacer incluso en tu casa no retrasen tu curación".